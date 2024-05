“Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa”: Petro responde a Netanyahu tildándolo de “genocida”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro respondió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida no importa si tiene o no religión. Intente al menos detener la masacre”, aseveró Petro a través de X.

Las declaraciones de Petro se suman al intercambio de tuits que ha tenido en los últimos días con Netanyahu.

Anteriormente, el mandatario colombiano había sugerido crear una “fuerza de paz” para Gaza y que se emitiera una orden de arresto internacional contra Netanyahu por genocidio contra el pueblo palestino. Todo esto tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Israel no va a recibir lecciones de un antisemita que apoya a Hamas, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!”, contestó Netanyahu ayer, mediante su cuenta de X.