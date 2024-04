Tropas israelíes salen del hospital Al Shifa de Gaza después de una operación de dos semanas

Las fuerzas israelíes abandonaron el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza el lunes después de una operación de dos semanas, dejando un terreno baldío de edificios destruidos y cuerpos palestinos esparcidos en el suelo.

Cientos de personas, incluidas algunas que se habían refugiado en el hospital más grande de la Franja de Gaza antes de la incursión israelí, se apresuraron a regresar para comprobar los daños y buscar sus pertenencias.

El Ejército israelí dijo que había matado o detenido a cientos de militantes de Hamas en la zona del hospital, confiscado armas y documentos de inteligencia, perdido dos soldados en combates, pero trató de evitar daños a civiles, pacientes o médicos.

Hamas y los médicos niegan cualquier presencia armada en los hospitales.

Palestinos reaccionan mientras inspeccionan los daños en el hospital Al Shifa después de que las fuerzas israelíes se retiraran del lugar y el área circundante luego de una operación de dos semanas, en Ciudad de Gaza, el 1 de abril de 2024. Foto: Reuters

La oficina de medios de Gaza dirigida por Hamas dijo que las fuerzas israelíes mataron a 400 palestinos alrededor de Al Shifa, entre ellos una doctora y su hijo, también médico, y dejaron fuera de funcionamiento el centro médico. No hubo una respuesta israelí inmediata.

“La ocupación destruyó y quemó todos los edificios dentro del Complejo Médico Al Shifa. Derribaron los patios, enterrando decenas de cuerpos de mártires entre los escombros, convirtiendo el lugar en un cementerio común”, dijo Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de medios.

“Esto es un crimen contra la humanidad”.

Un portavoz del Servicio de Emergencia Civil de Gaza dijo que las fuerzas israelíes habían ejecutado a dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados esposados en el complejo y que habían utilizado bulldozers para excavar los terrenos del complejo y exhumar los cadáveres.

Reuters no pudo verificar las acusaciones y el Ejército de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una mujer reacciona mientras inspecciona los daños en el hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, el 1 de abril de 2024. Foto: Reuters

En ocasiones anteriores durante la guerra que ya dura casi seis meses, las fuerzas israelíes han desenterrado cadáveres para realizar inspecciones forenses, sospechando que algunos podrían ser los de rehenes tomados por Hamas durante un ataque transfronterizo el 7 de octubre que desató los combates.

“Ya no hay hospital”

Imágenes en las redes sociales, no verificadas por Reuters, mostraban cadáveres, algunos cubiertos con mantas sucias, esparcidos por el casco carbonizado del hospital, muchas de cuyas paredes exteriores faltaban. Mostraban un terreno fuertemente arado y numerosos edificios fuera de las instalaciones arrasados o incendiados.

“No he dejado de llorar desde que llegué aquí, la ocupación cometió aquí masacres horribles”, dijo Samir Basel, de 43 años, hablando con Reuters a través de una aplicación de chat mientras recorría Al Shifa.

“El lugar está destruido, los edificios han sido quemados y destruidos. Este lugar necesita ser reconstruido; ya no existe el hospital Al Shifa”.

Un video obtenido por Reuters mostraba a algunos palestinos regresando a la zona para recuperar colchones y otras pertenencias de debajo de los escombros donde se habían refugiado anteriormente.

Un palestino reacciona mientras inspecciona los daños en el hospital Al Shifa, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, en Ciudad de Gaza, el 1 de abril de 2024. Foto: Reuters

“Evacuamos con la esperanza de volver y encontrar mis pertenencias. No me queda nada. Mi casa fue bombardeada y todo desapareció. No me queda nada”, dijo una mujer a Reuters.

“Busqué refugio en las escuelas, pero me dijeron que no había espacio para mí. ¿A dónde voy?”.

Más de 32.000 palestinos han muerto, 63 de ellos en las últimas 24 horas, en la ofensiva militar de Israel en Gaza, según las autoridades sanitarias palestinas.

En el ataque del 7 de octubre, Hamas mató a 1.200 personas y tomó 253 rehenes, según recuentos israelíes. El Ejército ha publicado los nombres de 257 soldados muertos en combates en Gaza.

Mientras tanto, en Egipto, los mediadores mantuvieron conversaciones con funcionarios israelíes en un intento de cerrar las brechas entre las posiciones de Hamas e Israel sobre el logro de un alto el fuego.

Pero un funcionario palestino cercano al esfuerzo de mediación dijo a Reuters: “No ha habido señales de un avance”.