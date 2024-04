Un centenar de detenidos dejó el desalojo de una acampada propalestina en una universidad de Boston

Un centenar de manifestantes han sido detenidos este sábado tras la intervención de la Policía para desalojar una acampada propalestina en la Universidad Nororiental (Northeastern University) de Boston, según ha informado la propia institución educativa.

“Unos 100 individuos han sido detenidos por la Policía. Los estudiantes que tenían un carné válido de la Nororiental han sido puestos en libertad y serán sometidos a expedientes disciplinarios dentro de la universidad y no habrá medidas legales. Quienes se han negado a identificarse han sido detenidos”, ha explicado la universidad en un comunicado publicado en Facebook.

Los agentes primero han dado el aviso para que la gente se marchara y finalmente han cargado y desalojado a los activistas concentrados en el campus universitario, informa la filial de la cadena NBC.

La universidad sostiene que “lo que comenzó hace dos días como una manifestación estudiantil ha sido infiltrada por organizadores profesionales sin relación con la Nororiental” y denuncia que anoche hubo insultos antisemitas como “Matar a los judíos”, lo que supone “cruzar la línea”. “No podemos tolerar este tipo de odio en nuestro campus”, ha remachado.

La Universidad Nororiental ha denunciado que estas manifestaciones suponen una violación del código de conducta estudiantil pese a que los activistas defienden su postura. “Somos estudiantes pacíficos”, ha subrayado la estudiante Alina Caudle, que ha subrayado que se trata de protestas pacíficas y organizadas por estudiantes que están “en el lado correcto de la historia”.

“No debería ser una cuestión política o partidista. Debería ser sencillo. No queremos que se pierdan vidas inocentes. No queremos que mueran niños y que sean enterrados en fosas comunes”, ha argumentado en declaraciones a la CBS.

Más de 400 personas han sido arrestadas, incluidos profesores, durante los últimos nueve días de protestas propalestinas en varias universidades de Estados Unidos, con la de Columbia a la cabeza, sin contar los nuevos arrestos en Boston.