Abogado de Jadue anuncia querella contra fiscal Herrera tras frustrado viaje a Venezuela

Una querella contra la fiscal Giovanna Herrera.

Ese fue el anuncio que realizó este viernes el abogado Ramón Sepúlveda, quien defiende legalmente al Recoleta, Daniel Jadue. La acción judicial, que se materializaría en los próximos días, se da luego de que el alcalde de Recoleta viera frustrado su viaje a Venezuela.

Fue el miércoles en la noche cuando el jefe comunal llegó hasta el Aeropuerto de Santiago para embarcar en un vuelo Copa que lo llevaría a Caracas, previa escala en Panamá. Sin embargo, la Policía de Investigaciones, luego de comunicarse con la Fiscalía Centro Norte, frenó su viaje.

La fiscal Herrera alertó que el alcalde está a un mes de su formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). En ese escenario, la fiscal se comunicó con el abogado de Jadue y le señaló que si el viaje se concretaba pediría una orden de detención. Así las cosas, Jadue desistió de volar con rumbo a Venezuela.

El abogado presentó una cautela de garantía que será revisada este sábado, a las 13.00, por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, con el fin de que “el tribunal constate la vulneración de los derechos de nuestro cliente, del debido proceso, de haber efectivamente impedido una salida del país y limitado su libertad de movimiento sin una orden judicial previa, como se exige en nuestro sistema”, dijo en entrevista con 24 Horas.

“Se nos ha requerido efectivamente evaluar acciones legales, una querella por estos actos ilegales y eso es lo que deberíamos presentar en los próximos días. No es una querella que el alcalde haya querido presentar”, dijo, y agregó: “No habiendo una medida cautelar no se puede impedir la salida del país de una persona y esto efectivamente configura delitos, nosotros tenemos que presentar esa acción legal. Aquí no es una estrategia para desviar el foco, aquí lo que ocurre es que hay normas específicas que señalan que efectivamente un funcionario público que impide legalmente la salida del país de una persona sin una provisión legal, comete un delito”. En específico, dijo que la querella apuntará al delito de prevaricación. Además, dijo que presentaría un recurso de amparo.

El propio Jadue explicó que había recibido una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para participar de una instancia organizada por el Ministerio de las Comunas de ese país. Esto, con el fin de “presentar un programa para administración de los fondos que desde los niveles centrales llegan a los municipios”.

Por otro lado, el abogado señaló que era “injustificada” e “irrisoria” la presunción de peligro de fuga de su defendido, y sostuvo que si la fiscal creía que Jadue quería darse a la fuga, debió pedir la formalización “mucho antes”. Finalmente, afirmó que presentará un escrito ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, para que se realice un sumario administrativo y se evalúe la remoción de la fiscal Herrera y del fiscal regional. “Creemos que la fiscal Herrera ha perdido la objetividad y también el fiscal regional respecto a esta investigación”.

Con todo, el alcalde de Recoleta será formalizado el 29 de mayo.