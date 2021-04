Caso Tomás Bravo: informe de autopsia establecería que menor murió por hipotermia e inanición

Cristián Echayz, abogado querellante que representa al padre del Tomás Bravo cuestionó la filtración de los resultados del informe de la autopsia realizada al niño por el Servicio Médico Legal (SML).

Tal informe, según información de radio Bío-Bío, apuntaría a que el pequeño falleció de causa accidental por hipotermia e inanición.

“Hasta esta hora no conocemos el informe ninguno de los intervinientes”, señaló Echayz a La Tercera la noche de este jueves.

Asimismo, el profesional adelantó que irán “por las máximas sanciones para lo ocurrido”.

Por su parte, Pedro Díaz, abogado de la familia materna del niño, en entrevista con Mega, señaló que tomó contacto con la fiscal Marcela Cartagena “a raíz de esta información que le llega a la familia y que se empieza a filtrar en los medios”.

“La fiscal me señala que estuvo en la tarde en el Servicio Médico Legal y que efectivamente el servicio está elaborado el informe final y que ya tenía el informe final del protocolo de autopsia. Entonces la fiscal me señala que no era conveniente aún entregarlo porque faltan resultados de exámenes. Sin embargo, este informe fue remitido a la fiscal cerca de las seis y media, según ella me comenta”, relató.

El abogado aseguró que la fiscal no habría revisado el informe “entonces esta información sale del interior del Servicio Médico Legal”.

El profesional insistió en que “hay un protocolo” en estas situaciones y que lo ocurrido genera un perjuicio a la familia y víctimas.

“Ocurre este hecho que se enteran por la prensa de un hecho tan importante como este y se van a iniciar acciones en contra del servicio. Nosotros principalmente vamos a solicitar que el Ministerio de Justicia a lo menos dé una explicación con esta información y por otro lado que la fiscal vea dentro de la reserva que tiene esta carpeta investigativa qué pasó y dónde se vulneró esta reserva”, señaló.

“Es muy grave lo que ha pasado, yo creo que aquí las autoridades deben tomar cartas en este asunto porque no se puede pisotear a las víctimas de esta forma”, señaló.