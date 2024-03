“Alas de Amistad”: inauguran mural en estación de Metro en conmemoración de 200 años de relación entre Chile y EE.UU.

Un águila que representa a Estados Unidos y un cóndor que hace lo propio por Chile. Ambos volando por un parque que fusiona Torres del Paine y Yosemite. Esa es la temática de un mural que hoy fue inaugurado en la estación de Metro Universidad de Chile en conmemoración de los 200 años de relaciones bilaterales entre ambos países.

La obra, bautizada como “Alas de Amistad” y hecha en técnica de mosaico, fue confeccionada por la muralista norteamericana radicada en nuestro país, Shannon McEvoy. Cuenta con dimensiones de 9,6 metros de ancho y 3 de alto. Además, fue trabajada con colaboración de la muralista nacional Sabrina Morgado. Se trata de la obra número 81 de MetroArte.

El presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, señaló estar “muy contento” con la alianza con Estados Unidos en este sentido. “Es parte del patrimonio de esta ciudad”. Sobre el diseño, agregó: “Refleja los 200 años de amistad, los dos símbolos importantes, la naturaleza y lo sustentable”.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernadette Meehan, comentó: “Yo soy de la ciudad de Nueva York y el Metro para nosotros, el famoso Subway, es parte fundamental de nuestra cultura. Al igual que aquí en Santiago. Ustedes tienen un sistema excelente, que se destaca no solamente por su eficiencia, modernidad y seguridad, sino que también por acercar el arte y la cultura a sus pasajeros”.

“El Metro ofrece un deleite visual a través de estaciones que son verdaderas galerías de arte, con sus exhibiciones permanentes, murales y eventos musicales”, agregó Meehan.

La artista creadora del mural afirmó que trabajar con la embajada de EE.UU. y con Metro fue “una hermosa experiencia”. Sobre la creación del diseño, explicó: “La embajada nos dijo que además de representar la amistad entre ambos países querían representar los parques nacionales y el cuidado del medioambiente. Empecé a pensar en parques nacionales que había ido personalmente. A Torres del Paine he ido dos veces, me encanta, es muy icónico del país”. Eso sí, reconoció que no ha visitado el Parque Yosemite de California, y que quiere “mucho visitar ahora”. “De repente salió la conversación que Yosemite y Torres del Parque son parques hermanos. Y nos pareció muy hermosa esa conexión”, prosiguió.

Finalmente, la muralista chilena Sabrina Morgado detalló que trabajaron durante dos meses y medio en un taller. Luego, la instalación del mosaico duro dos semanas y media.

Desde Metro informaron que, además, saldrá a la venta una edición especial de la tarjeta Bip! con el diseño del mural.