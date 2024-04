Alcaldes de oposición se reúnen con ministro Nicolás Cataldo para pedir que se detenga el traspaso de los colegios a SLEP

A las 12.30 horas el ministro de Educación Nicolás Cataldo recibirá a los alcaldes Cristóbal Lira (Lo Barnechea), Evelyn Matthei (Providencia), Camila Merino (Vitacura), José Manuel Palacios (La Reina) y Daniela Peñaloza (Las Condes) que insistirán en suspender el traspaso de los colegios municipales al SLEP Manquehue, que por calendario debería crearse en 2025 para recibir dos años después los establecimientos municipales como estipula la ley.

Desde el gobierno confirmaron la cita solicitada por los alcaldes de oposición, quienes iniciaron una campaña conjunta para presionar al Ejecutivo.

“Queremos pedirle al Ministro que los colegios municipales de las comunas que están haciendo un buen trabajo en materia de educación, puedan mantenerlos y no traspasarlos a los SLEP. Este sistema ha demostrado que no es sinónimo de calidad, que no garantiza una excelencia académica como la que impartimos en nuestros colegios de Las Condes, que no entrega seguridad respecto de los estudiantes con necesidades especiales y que tampoco asegura que las condiciones de infraestructura de los colegios se mantengan en óptimas condiciones”, dijo la alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza.

“Estamos convencidos de que se trata de una muy mala política pública (...) ya hemos visto por ejemplo en Atacama donde su implementación ha sido perjudicial para los estudiantes y sus familias”, añadió Lira.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, dijo que espera “una conversación franca donde podamos transmitir al ministro nuestra intención de mantener el carácter municipal de nuestros colegios, o al menos, suspender la creación del SLEP Manquehue mientras no finalice la evaluación al sistema en su conjunto, luego de la experiencia vivida en otros territorios del país”.

La autoridad hacía referencia a la crisis ocurrida en Atacama durante 2023 que mantuvo más de 80 días sin clases a los estudiantes de la zona y provocó duras críticas a la gestión del ministro Cataldo.

“No hay nada peor que la oferta educacional que hoy ofrecen los SLEP. Nosotros tenemos que garantizar a nuestros niños que van a tener una buena educación y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles con los recursos que tenemos los municipios para entregar esa buena educación. Estamos preocupados de lo que vivimos como país, esto puede ser una tragedia porque los resultados de educación no se ven ahora, sino que en diez años más”, agregó el alcalde de la Reina.

La embestida de los alcaldes de oposición contra los SLEP también se expresa en el Congreso donde un grupo de parlamentarios integrando por Hugo Rey, Sofía Cid, Cristián Araya anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca frenar el traspaso de colegios a los SLEP.

Desde el gobierno han dicho que, en el marco del proceso de corrección de las falencias del sistema de desmunicipalización, está abierta la posibilidad de que se postergue la creación del SLEP Manquehue.