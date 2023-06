Ávila dice que prefiere no creer en otras motivaciones por AC en su contra y llama a ser “cuidadosos” en observaciones

Esta tarde las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, ambas del Partido Social Cristiano, concretarán sus advertencias e ingresarán la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El libelo acusatorio incluirá un récord de siete capítulos detallando presuntas vulneraciones a la Constitución. De las causales, dos se refieren a los programas de educación sexual, que afectarían -según indica el documento- el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

Bajo ese escenario, esta mañana el ministro Ávila, tras participar de una actividad con académicos para abordar los resultados del Simce 2022 y los desafíos para el sistema educativo, abordó el asunto y manifestó: “No me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca, me imagino, junto a los equipos vamos a trabajar en las respuestas correspondientes”.

En esa línea y ante las preguntas de la prensa, evitó el tema y enfatizó en que si no conoce “el texto y no sé cuáles son las acciones, no puedo tener una línea argumentativa”.

“He repetido hasta el cansancio, que todos quienes estamos en política, debemos ser muy responsables respecto de todo nuestro ejercicio diario de trabajo, también de aquello que decimos, y yo todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera”, dijo el titular de Educación.

El ministro además, fue consultado por la causal VI del libelo acusatorio, que alude al rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) debido a las supuestas irregularidades detectadas en los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.

En ese contexto, Ávila fue escueto y señaló que “la directora de Junaeb está trabajando en una respuesta más inmediata, si es que es convocada por la prensa para preguntarle de este asunto”.

Además, aprovechó de aclarar que “eso es parte de una acusación, yo sería más cuidadoso en las observaciones respecto a si hay o no hay una irregularidad”.