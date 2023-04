Cadem: 91% cree que la delincuencia es más violenta que hace un año y la principal razón apunta al ingreso de delincuentes desde el extranjero

Este domingo se publicaron los resultados que arrojó la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, los que indicaron que el 85% de las personas consultadas cree que la delincuencia ha aumentado durante los primeros tres meses del 2023.

En ese contexto, un 91% apunta a que la delincuencia es más violenta que hace un año, porcentaje que se incrementó en tres puntos respecto al sondeo publicado en el mes de marzo. Al respecto, el 60% piensa que la principal razón de esta alza se explica por la inmigración y el ingreso de delincuentes desde el extranjero, mientras que un 48% opinó que Carabineros no dispone de las atribuciones ni la preparación necesaria para combatir la delincuencia.

Del estudio de opinión semanal se extrae además que un 78% asegura tener mucha o bastante preocupación a ser víctima de un delito. Pese a ello, un 72% está de acuerdo con la recién promulgada ley Naín-Retamal, y un 74% está a favor de la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad.

No obstante, los episodios delictuales que ocasionaron el fallecimiento de tres funcionarios de Carabineros en menos de un mes remecieron la confianza de la ciudadanía en quienes lideran el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública.

Así lo refleja la encuesta, que reveló un desplome de 17 puntos en un mes en la aprobación de la ministra Carolina Tohá, cayendo del 59% al 42% en un mes. Misma situación afecta al subsecretario Manuel Monsalve, cuya aprobación se vio disminuida en seis puntos, del 59% en marzo al 53% en este último sondeo. En tanto, la aprobación del Presidente Boric se mantiene en el 30%.

Por el contrario, un 57% de los consultados aprueba la gestión de la titular del Trabajo, Jeannette Jara, cifra que la posiciona como la tercera mejor evaluada tras el ministro del Deporte, Jaime Pizarro (70%) y la jefa de Salud, Ximena Aguilera (58%).

Esto se explicaría –según se infiere del sondeo- luego de la aprobación de la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, que cuenta con un 71% de respaldo.

En la misma línea, un 80% piensa que esta iniciativa tendrá un efecto positivo en el balance entre familia y trabajo, mientras que un 74% opinó que reducir la jornada de trabajo será positivo para la salud mental de los trabajadores.

Por último, un 57% declara no haber visto la franja electoral para la elección del Consejo Constitucional y a 41% no le ha gustado ninguna, no sabe o no responde.