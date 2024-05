CAE: Tohá evita hablar de “condonación” y dice que será una “solución al problema”

El 15 de mayo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que en septiembre el gobierno presentará una propuesta para soslayar una de las principales promesas de campaña de Gabriel Boric: la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Luego, al ser consultado por más detalles sobre el proyecto, pidió “paciencia”. “Lo que está trabajando el gobierno es una propuesta que sea justa con los deudores, pero también especialmente con quienes están pagando sus deudas.” dijo días después.

Eso sí, el anunció encontró críticas incluso en su sector. La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo que era “un ofertón que solo se hace con motivaciones electorales”.

Esta mañana, en entrevista con radio Universo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a la crítica de Vodanovic y entregó algunas luces de lo que será el proyecto: “Esto estaba en el programa del Presidente desde el primer día, no es ningún ofertón, es un compromiso. La idea de tener esto listo en septiembre se anunció hace mucho tiempo, no es un anuncio de ahora”.

Tal como ha dicho el ministro Marcel, Tohá dijo que los recursos para solventar dicha deuda universitaria “está descartado que se financie con el pacto fiscal. Va a tener su propio mecanismo de financiamiento”.

Consultada si la condonación será para todos los deudores, evitó responder: “Va a ser una solución responsable a un problema que existe y que tiene que ver con que el pago de estas deudas estudiantiles no han funcionado de la manera que tenía prevista esta legislación. Ha tenido falencias y se pueden corregir sin cometer irresponsabilidades ni inequidades”.

Asimismo, requerida sobre si se puede hablar de una condonación universal, respondió: “Creo que es bueno que cuando se conozca esta propuesta se haga ese debate. Pero el énfasis con que están hablando todos los ministros que han estado encabezando esta tarea es que esto es una solución a un problema. Y es una solución que se va a hacer de manera responsable y justa. No va a tener las características de borrón y cuenta nueva. Va a tener las características de hacerse cargo de una problemática que todo el mundo reconoce que existe. (...) Ya estamos ocupando otro término para referirnos. Estamos hablando de una solución, de una salida a un problema que existe, que no ha funcionado lo bien que se hubiera querido cuando se diseñó”.

“¿Cuál es el concepto que usted utilizaría si no es condonación?”, se le consultó. “Una solución al problema del CAE”, afirmó Tohá. Por último, se le consultó sobre cuál era la señal para las personas que estaban al día con el pago del crédito: “Todo el mundo tiene que pagar sus deudas, eso es categórico. (...) Cuando uno no cumple, afecta a todos, es una obligación que está contraída. La solución no es dejar de pagar”.

El año pasado, Horizontal, centro de pensamiento ligado a Evópoli, estimó que el costo de condonar toda la deuda del CAE superaría los US$11.000 millones.