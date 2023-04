Caso Llaitul: preparación de juicio queda en receso hasta que se resuelva sobre identidad de testigos protegidos

A la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco respecto al recurso presentado para impedir que se revelaran a la defensa las identidades de los testigos protegidos del Ministerio Público, se decidió suspender la audiencia de preparación de juicio en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor LLaitul, este viernes.

El miércoles, la Fiscalía de La Araucanía presentó el recurso de protección en favor de los cinco testigos con identidad reservada en la causa y el tribunal de alzada lo declaró admisible.

Este viernes, la magistrada del Tribunal de Garantía de Temuco, Viviana García Utreras, debió acceder a la solicitud de receso en la audiencia que hicieron los abogados del Ministerio Público, los querellantes y defensores.

Esto, ante la orden de no innovar decretado por la Corte de Apelaciones de Temuco. La jueza recurrida tiene un plazo de ocho días para hacer al tribunal de alzada los antecedentes de su decisión del pasado 18 de abril cuando señaló que “desde el punto de vista formal”, correspondía acceder a la petición de la defensa para que pudieran ellos conocer la identidad de los testigos.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, que encabeza el fiscal Miguel Ángel Rojas solicita penas que suman 25 años de presidio para el líder de la CAM. Llaitul fue formalizado en agosto de 2022 como autor de tres delitos de incitación a la violencia y uso de armas de fuego contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, además de dos delitos de usurpación violenta y hurto de maderas, por la toma de un predio en Victoria. Llaitul habría sido reconocido por las víctimas, que a su vez tienen la calidad de testigos.

Mientras se espera el trámite judicial, Héctor Llaitul permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario del Biobío, por razones de seguridad.

“Entiendo esa disposición del tribunal en sentido de dar celeridad a la tramitación de la causa, pero en definitiva, tampoco el día de hoy podría terminarse la audiencia de preparación de juicio oral, magistrada. Solicito respetuosamente al tribunal que en conforme a lo expuesto y en particular a la orden de no innovar emanada, se ordene mantener en receso esta audiencia en tanto sea resuelto o haya alguna disposición en contrario respecto de la orden de no innovar decretada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco”, argumentó ante la jueza el fiscal Héctor Leiva.

El abogado Humberto Serri, jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, hizo presente que habiéndose cerrado la etapa de vicios procesales y no habiéndose cumplido hasta el momento por parte del Ministerio Público con lo ordenado por el Tribunal de Juicio Oral, respecto a revelar las identidades de los cinco testigos protegidos a los intervinientes, no era posible avanzar hacia una etapa de exclusión en la audiencia.

“Hay ciertos elementos que pueden incidir respecto de las alegaciones que haga la defensa, dependiendo del resultado del recurso de protección”, explicó.

En virtud de eso, sostuvo que no se oponían a lo solicitado y pidió que se cite a la audiencia de preparación de juicio oral, inmediatamente después de que exista una resolución respecto del recurso de protección.