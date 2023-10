Caso Víctor Jara: canciller Van Klaveren dice que Pedro Barrientos “estaba prófugo” y Estados Unidos pidió mantener información en reserva

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a la detención en Estados Unidos de Pedro Barrientos, el retirado militar sindicado como uno de los responsables del homicidio del cantautor y director teatral Víctor Jara.

Según informó el martes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas del país norteamericano, efectivos de la HSI, la oficina de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, detuvieron en un control carretero a Barrientos el pasado 5 de octubre en Deltona, Florida.

Un tribunal de ese estado revocó la ciudadanía estadounidense de Barrientos el pasado 14 de julio basándose en una denuncia presentada por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia. A juicio del tribunal, Barrientos ocultó intencionalmente hechos materiales relacionados con su rol como uniformado en sus solicitudes de inmigración, lo que provocó una indagatoria de la HSI.

“Barrientos ahora tendrá que responder a los cargos que enfrenta en Chile por su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos”, expresó el agente especial a cargo de HSI Tampa, John Condon.

El exmilitar se encuentra bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración.

El pasado 28 de agosto la Corte Suprema sentenció a siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado en el caso.

Tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Víctor Jara fue detenido por militares en la Universidad Técnica del Estado UTE y trasladado al Estadio Chile para ser torturado y asesinado por, al menos, 44 impactos de bala.

En junio de 2016, una corte federal de Florida, Estados Unidos, halló culpable a Pedro Barrientos de torturas y de la ejecución extrajudicial del artista, a raíz de una demanda civil interpuesta por la familia de Jara, obligándolo a pagar una compensación por daños y perjuicios. Dos años más tarde, en julio de 2018, la Cancillería envió una serie de documentos a la embajada de Chile en Estados Unidos para poder reactivar la solicitud de extradición del exmilitar. Barrientos residía desde 1990 en el país norteamericano y había optado a la ciudadanía. El 2013 se había iniciado la tramitación de la solicitud de extradición.

“Hemos estado en contacto con el gobierno de Estados Unidos en torno a este tema desde hace ya bastante tiempo. No lo dijimos públicamente básicamente porque el señor Barrientos se encontraba prófugo. Sabíamos que estaba prófugo y sabíamos que lo estaban buscando. Incluso, las autoridades norteamericanas nos pidieron mantener en reserva esa situación, precisamente para que no siguiera huyendo y no supiera que lo estaban buscando”, explicó el canciller Alberto van Klaveren en entrevista matinal con radio Pauta este miércoles.

La autoridad de gobierno explicó que Barrientos será deportado y “esa deportación se hará de acuerdo a las reglas que existen en Estados Unidos”.

“Él tiene a su disposición algún recurso para apelar la decisión, es lo que nosotros entendemos y seguiremos muy pendientes de este caso”, manifestó el jefe de la diplomacia chilena.

“Obviamente vamos a seguir el caso muy de cerca y hacer todos los esfuerzos por traer al señor Barrientos a Chile”, aseguró el secretario de Estado.

La prefecta inspectora Catalina Barría, jefa nacional de Cooperación Internacional de la Policía de Investigaciones PDI recordó que Interpol Chile “subió en el año 2013 una notificación roja por el delito de homicidio calificado”, en contra de Barrientos y agregó que “a la fecha se espera la resolución del juez de migraciones que ordenará el modo en el cual se ejecutará el proceso de expulsión de Barrientos Ñúñez”.