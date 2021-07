Colegio de Profesores afirma que 63,4% de los sostenedores municipales definieron no regresar a clases presenciales este lunes

Mañana, lunes 26 de julio, se da inicio al segundo semestre escolar, día en que también debutan las nuevas normas sanitarias que rigen para la educación en la nueva versión del Plan Paso a Paso, de acuerdo al cual un colegio ubicado en una comuna en Fase 1 puede abrir.

Pero la realidad a concretarse será diferente a lo permitido por el gobierno, ya que, al menos en la Región Metropolitana, varios municipios optaron por posterga este retorno o bien aplicar un proceso de consulta para tomar una decisión. ¿La principal razón para la reticencia? Acusan falta de recursos e infraestructura para cumplir adecuadamente con los protocolos.

De allí que este domingo, ad portas del día de supuesta reapertura de colegios, Mario Aguilar, presidente del Colegio de profesores y profesoras de Chile, realizó un “catastro” de “la situación de la RM en cuanto a la pretensión del gobierno de que se reinicien las clases presenciales prácticamente en condiciones normales”, dijo el dirigente gremial.

“Mañana se reinician las clases, terminado el periodo de vacaciones de invierno. Pero la gran mayoría no vuelve a las clases presenciales, porque han comprendido que es una decisión de alto riesgo, es una condición de normalidad que no existe y no están preparados. Hay protocolos que, a nuestro entender, no tienen. (...) El protocolo, imperfecto e insuficiente, la mayoría no está en condiciones de cumplirlo”, acusó Aguilar.

“Quiero señalar que los profesores queremos volver a las clases presenciales. Sin duda nadie quiere mantener la anormalidad. Queremos volver a los colegios atender a nuestros estudiantes y conectar con ellos, queremos compartir con nuestros colegas, todo lo que no hemos podido hacer, pero con los debidos resguardos”, aclaró antes de dar a conocer el catastro per se.

“Del total de 52 comunas en la RM, 33 no vuelven a clases presenciales. 13 tendrán un retorno parcial o diferido. Solo 3 retoman las clases presenciales plenas. 63,4% de los sostenedores municipales definieron que no vuelven a la presencialidad, 25% va retornar parcialmente, y un 5,8% retomará las clases presenciales. Esto se traduce en que un 90% de los colegios no vuelve a abrir con la normalidad que se quiere”, dijo Aguilar en cuanto a cifras.

Entre los principales argumentos del presidente de la asociación gremial, figuran que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no han sido vacunados aún. Además, menciona la falta de un plan respecto al uso de transporte público por parte de los y las estudiantes, la falta de agua en establecimientos -que impediría cumplir con lavado frecuente de manos- y la exigencia de ventilación que se hace incompatible con las temperaturas invernales.

“Si alguien muere, el Mineduc se va lavar las manos diciendo que eso es responsabilidad del sostenedor respectivo.(...) Las clases deberían retomarse en Fase 4 -como establecía el Plan Paso a Paso anteriormente- y exigimos un plan respecto al transporte público, con horario especial para estudiantes para que no vayan hacinados en la hora punta”, solicitó Aguilar.

“Es una irresponsabilidad muy grande del ministro el forzar y amenazar con sanciones y castigos, a los colegios que no abran. (...) Es mejor es cuidadosos antes que audaces, por eso queremos ir con cuidado a pesar de que queremos también volver a clases”, concluyó el presidente del Colegio de Profesores.