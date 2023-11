Consejo Nacional contra el Crimen Organizado: Tohá dice que buscan nuevas medidas ante “prácticas repugnantes” de la delincuencia

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezaron este jueves en La Moneda un nuevo encuentro del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.

“Teníamos previsto organizar (este encuentro) con motivo de cumplirse un año desde que dimos a conocer la política nacional contra el crimen organizado. Esta reunión tenía por objeto evaluar en conjunto lo que han sido los avances de este año de trabajo, pero con motivo de que en las últimas semanas ha habido en el país incidentes graves que han causado conmoción y que a todos nos preocupan y que es bastante evidente que están vinculados al crimen organizado, hemos decidido que esta reunión, en primer lugar, se adelante y en segundo lugar no tenga por objeto solo evaluar los avances y ver cómo podemos destrabar las cosas que se han podido hacer más difíciles, sino también levantar de este diálogo nuevas acciones, nuevas iniciativas, nuevas medidas que pensamos que son necesarias para enfrentar este tipo de delitos tan violentos que hemos visto”, explicó la ministra Tohá.

Esto, en referencia a casos como el del hombre quemado afuera de Santiago 1, el ataque con una granada a una carabinera la semana pasada y la aparición de restos de una persona descuartizada en playas de Coquimbo.

Inicialmente este encuentro estaba previsto para diciembre. La semana pasada Interior decidió que se adelantaría con la finalidad de abordar el alza en las cifras del delito de secuestro a nivel nacional, algo que preocupa a las autoridades de las tres ramas del Estado.

Sobre las acciones que están desarrollando contra las bandas criminales, Tohá afirmó que han tenido “avances sustantivos” y “se ha ido instalando una dinámica de trabajo colaborativo entre las instituciones que no tiene precedentes”.

“Sin embargo, aquí no hay ningún espacio para la complacencia, porque todo ese avance choca con la realidad de que hay delitos dramáticos que afectan a compatriotas, a personas que viven en nuestro país, hechos de sangre que además se desarrollan a través de prácticas extremadamente repugnantes que en Chile no habíamos conocido y a los que no nos queremos acostumbrar”, sostuvo al inicio de la reunión.

“En poco tiempo más vamos a tener un Ministerio de Seguridad que va a tener la idea de un sistema de seguridad en su corazón un sistema de seguridad donde trabajan muchas agencias distintas y en materia de crimen organizado, especialmente. No teníamos y vamos a tener en un tiempo más un sistema de inteligencia económica del Estado, que va a permitir ocupar con mucha más profundidad la información que tenemos en los organismos que tenemos sobre cómo se mueven los dineros en Chile (…). Deberíamos tener también un sistema de inteligencia del Estado mucho más robusto que el que tenemos actualmente. Deberíamos tener una fiscalía fortalecida. Deberíamos tener después de los sucesivos esfuerzos que se han hecho, a nuestras distintas agencias fortalecidas, con más tecnología, con más recursos”, manifestó la secretaria de Estado.

La sesión inaugural de la instancia tuvo lugar en mayo del año pasado, cuando la cartera era liderada por Izkia Siches.