Contraloría detecta deficiencias en control y gestión de máquinas que operan en emergencias en la Región Metropolitana

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Dirección de Vialidad regional no cuenta con un programa de mantenimiento y reparación. Organismo fiscalizador indicó que no se pudo determinar cuántas máquinas se tienen y no existe un sistema en línea para saber dónde está cada vehículo si es necesario moverlo de forma urgente.