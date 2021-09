Convencional Daza por caso de Rojas Vade: “Estamos frente a uno de los atentados en contra de la fe pública más relevantes que hemos observado en las últimas décadas”

Remezón en todos los sectores políticos y sociales ocasionó la revelación del constituyente Rodrigo Rojas Vade, cuando éste último comunicara públicamente que mintió acerca de la enfermedad que lo aqueja.

A la par, la Convención Constitucional vivió una de sus semanas más álgidas teniendo que remitir estos antecedentes al Ministerio Público, además de lidiar con los convencionales de los pueblos originarios, quienes golpearon la mesa al no aceptar que la regla de quórum de dos tercios se aplique a los reglamentos que tienen que ver con dichos pueblos.

A más de una semana del primer escándalo, dos de los miembros del referido órgano analizaron la contingencia, las trabas para llegar a eventuales soluciones y encontraron puntos de acuerdo respecto a la importancia que está llevando el proceso constituyente antes que las polémicas, que de todos modos, suelen quebrantar la confianza de la ciudadanía en la Convención.

“No creo que la convención en su conjunto haya ablandado su posición”

Pese a esto, la convencional Patricia Politzer sostuvo en Tolerancia Cero, que a su juicio “no ha habido ningún daño profundo a la institución de la Convención”, y aseguró no creer que los miembros del órgano hayan ablandado su posición respecto a su cuestionado par.

“Yo no creo que la Convención en su conjunto haya ablandado su posición, sino que son voces muy aisladas las que plantean que él vea cómo vuelve. (…) Nosotros estamos conscientes de que no tenemos las herramientas para dejarlo fuera. Este tema está entre las propuestas de reglamento que debemos votar en la próxima semana y es el vacío que dejó la Reforma Constitucional de reemplazo de los independientes. Se supone que se aprobaría la idea de que sea reemplazado por alguien de su lista, de su mismo género, que tenga la siguiente mayoría. Otra cosa es la dimensión política, y políticamente (Rojas Vade) no debiera volver”, aclaró.

“Su permanencia daña a la Convención”

Por su parte, el convencional Mauricio Daza criticó la primera declaración que fue emitida por la mesa de la Convención, recalcando que fue “inadecuada”, y advirtió que “estamos frente a uno de los atentados contra la fe pública más relevantes que hemos observado en las últimas décadas. En este sentido creo que hay que tener la mente fría para poder tener claro una cosa, que el proceso constituyente es más importante que cualquiera de los miembros de la Convención”.

Además, indicó que éticamente Rojas Vade está absolutamente inhabilitado para continuar en su cargo, y que su permanencia daña a la Convención.

En este sentido, detalló que existen problemas relevantes que dificultan la salida del constituyente cuestionado de su cargo. “Hay un problema no solamente jurídico, sino que es político que deriva del hecho que no hay un mecanismo de reemplazo para el caso en el cual él se vaya. Y si no hay un mecanismo de reemplazo, vamos a ser 154 constituyentes y esto va a afectar la representación del grupo político al cual él pertenece”.

Pese a que en su momento la actitud de Rojas Vade fue calificada de inaceptable y reprochada casi de forma unánime, a mitad de semana se fueron poniendo “paños fríos” principalmente desde sus pares del mismo conglomerado, observando ciertas fisuras entre los convencionales. Al respecto, el abogado concordó con este planteamiento, espetando que inicialmente la reacción fue muy dura y que ahora se está “relativizando”, aunque valoró el cambio de actitud de la mesa tras remitir los antecedentes al Ministerio Público.

“Si nosotros hemos llegado acá es bajo el mandato de cambiar la institucionalidad que está en crisis por una falta de credibilidad que se genera precisamente por casos como este, donde uno ve financiamiento ilegal de la política, personas que se vanaglorian de esto como Iván Moreira, que va a la reelección, o Pedro Velásquez, que fue condenado por fraude al Fisco y no cumple su condena porque no ha pagado el monto por el cual fue condenado, y lo nominaron para ser parte de la mesa de la Cámara de Diputados. Ahora es candidato a senador como si nada. Entonces si criticamos eso, no podemos llegar y aceptar defensas corporativas o teorías del empate”, dijo.

Finalmente, Daza puntualizó que “acá el proyecto es mucho más importante que Rodrigo Rojas o cualquier persona. Si no reaccionamos de una manera que sea contundente, entonces va a afectar la credibilidad de la institución de su conjunto, y más grave, al proceso constituyente”.