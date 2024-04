CUT protesta al interior de La Moneda: “La inexperiencia y la soberbia no nos permiten avanzar”

En el marco de la jornada de movilización nacional dispuesta por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), funcionarios y funcionarias de La Moneda se unieron a las manifestaciones desplegando un lienzo al interior de Palacio, en compañía del presidente de la CUT, David Acuña.

“La inexperiencia y la soberbia no nos permite avanzar. Respeto a la función pública”, decía la pancarta desplegada en el Patio de los Naranjos que llevaba los logos de la Asociación de Funcionarios, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno (Anfusegg) y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (Anfupres).

“Con las demandas de los trabajadores en la mano. Tenemos nuestras demandas, nuestras propuestas. Necesitamos ser escuchados, estar en estos espacios con toda la propiedad que tenemos. Somos trabajadoras y trabajadores, somos ciudadanos”, dijo Acuña, mientras sostenía dicho lienzo junto a otros dirigentes.

Paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Muñoz señaló que la manifestación fue sin permiso de La Moneda “porque no necesitamos permiso para manifestarnos. Estamos los trabajadores manifestándonos, están los trabajadores con un lienzo diciéndole al Presidente ‘escúchenos de verdad’. Nosotros no necesitamos una autorización para manifestarnos, tenemos todo el derecho, en todos los espacios. Ojalá no se enojen, que no se enojen cuando les dicen las cosas en su cara, no se enojen cuando les dicen la verdad. Hoy día los trabajadores están demandando ser escuchados, por eso estamos acá, en el centro del poder”.

Desde su cuenta de X, la CUT expuso que es “deber del Estado respetar la función pública y escuchar las demandas y necesidades de las y los trabajadores. Hoy el Gobierno está al debe con los compromisos de campaña y los avances”.

Luego, Acuña agregó que “hoy nos hemos unido para decir fuerte y claro al Parlamento para que legislen para los trabajadores y trabajadoras y no para los intereses particulares de quiénes los financian. Le hemos dicho también al Estado que tome esa responsabilidad necesaria con los trabajadores públicos, que cumplan los compromisos adoptados”.

Y agregó: “También les decimos a los empleadores y empresarios a que dejen de abusar de los trabajadores hoy día”.

La marcha estaba fijada para el mediodía, utilizando la calzada sur de la Alameda Bernardo O’Higgins desde plaza Los Héroes. Al llegar a la esquina de Nataniel Cox con la Alameda, se detendrá para realizar punto de prensa y luego seguirá hasta llegar a Santa Rosa donde se realizará el acto central.