De color verde y con lista de electores en el padrón: Servel presentó el voto indígena para la elección de constituyentes

El Servel dio a conocer los detalles del voto indígena para ocupar los 17 escaños reservados en la Convención Constituyente. Se trata de un voto especial, de color verde (a diferencia del de los convencionales del distrito, que será de color café), el que podrá solicitarse en la mesa de sufragios.

Los que pueden acceder a este voto son aquellos ciudadanos y ciudadanas que acrediten su condición indígena. Esta figura en el el padrón de electores de la mesa, en la columna de número de serie de las cédulas. Con eso pueden solicitar a los vocales de mesa el voto respectivo. También, aclara el Servel, el elector puede solicitar el voto general de los convencionales.

“Sólo los electores que tienen la calidad indígena pueden solicitar en la mesa el voto indígena del pueblo correspondiente”, explicó esta mañana el Presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, quien presentó las cédulas electorales verdes correspondientes.

Tagle explicó que solo la condición acreditada en el padrón validará al elector indígena para solicitar la cédula. “La ley no contempla en ningún caso la posibilidad de autoidentificarse en la mesa, por lo que los vocales no podrán entregar votos indígenas a ninguna persona que no esté en el padrón como tal. El número de votos disponibles en cada mesa para cada pueblo es limitado de acuerdo con los que tienen derecho”.

Mapuches concentran la mayor cantidad de electores y candidatos

El Servel también detalló algunas cifras referidas al proceso. En total, el padrón de electores indígenas en todo el país es de 1.239.295 personas. En el desglose, el pueblo mapuche es el que concentra la mayor cantidad, con 1.063.980 electores.

A los mapuches, le siguen los aimaras, con 75.743 electores, luego los diaguitas (53.887), atacameños (22.569), collas, (9.183), quechuas (7.661), los rapa nui (3.623), changos (1.951), los kawashkar (528) y cierran los yaganes o yámanas (170).

Las regiones que concentran la mayor cantidad de electores indígenas son la Metropolitana (302.796), La Araucanía (265.908) y Los Lagos (177.758).

Por otro lado, para los 17 escaños en disputa para la Convención, se han presentado 95 candidatos. En cuanto a la distribución por género, 50 son mujeres (53%) y 45 son hombres (47%). El pueblo mapuche, es el que concentra la mayor cantidad de candidatos (39), seguido de los aimara (18).