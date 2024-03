“Defiendan su soberanía”: el llamado de la viuda de Ronald Ojeda a los chilenos en funeral del exteniente

Junto a un reducido círculo de cercanos, la familia de Ronald Ojeda despidió al exmilitar y disidente venezolano cuyo secuestro y posterior homicidio es indagado por el Ministerio Público.

El funeral se efectuó este viernes en el Cementerio Parque Canaán de Pudahuel y fue encabezado por su viuda.

“Les pido que no permitan que manchen el nombre de su país y se burlen de su soberanía. Espero que los encargados de la investigación y de todo este proceso no callen y digan la verdad, no engañen a su pueblo y no sean cómplices. Es un secreto a voces. Todo el mundo sabe quién es el culpable. Solamente les pido que defiendan su soberanía. Defiendan su país”, señaló la viuda en la ceremonia.

La mujer aseguró que detrás del crimen de su esposo estaría el gobierno venezolano.

“Quiero que mi esposo sea recordado como un héroe, porque eso es lo que él fue. Nos vamos a despedir de él como un héroe. Quiero que les quede claro que ha sido un mártir. Mi esposo ha sido víctima, solamente por querer la libertad de Venezuela”, expresó.

La bandera venezolana, amarilla, azul y roja, lucía sobre el cajón, al igual que el escudo de armas de su Ejército.

“Mi esposo está allí por pensar diferente y querer la libertad de Venezuela, así que le pido a todos los chilenos que no permitan que manchen el nombre de su país, que salga la verdad, defiendan su soberanía”, manifestó la viuda.

Ronald Leandro Ojeda Moreno escapó del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde de Venezuela en noviembre de 2017. Llegó a Chile al año siguiente y accedió a la calidad de refugiado en noviembre de 2023. En enero el régimen de Nicolás Maduro informó que fue expulsado de las Fuerzas Armadas de su país, vinculado a una trama para dar muerte al gobernante.

Lo secuestraron de su hogar en Independencia el 21 de febrero y el 1 de marzo se encontró su cuerpo.

El Presidente Gabriel Boric, que no se había pronunciado por la muerte del exmilitar, lamentó este “trágico desenlace”, al ser consultado este viernes por el tema en La Moneda.

“Como gobierno actuamos con fuerza desde el primer día para que esto se esclarezca”, afirmó.