Delegado Montalva confirma denuncia de censista que habría sido víctima de abuso sexual en Lautaro y anuncia querella

Este martes el delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, se refirió a la denuncia de una trabajadora del Censo, quien acusó que fue víctima de abuso sexual mientras desarrollaba sus labores como censista en la comuna de Lautaro.

Al respecto, el delegado señaló que “una censista, llevando a cabo su trabajo de censar, refiere que había sido abusada y se habrían producido algunas tocaciones tipificadas como el delito de abuso sexual”.

A raíz de ello, Montalva confirmó que se “activaron todos los protocolos”, asegurando que Carabineros dio con el paradero del acusado, quien fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Según detalló el delegado, el acusado estaría en control de detención, por lo que se desconoce si se le aplicarán medidas cautelares.

José Montalva, delegado presidencial en La Araucanía.

No obstante, recalcó que desde el gobierno no aceptarán “este tipo de hechos y vamos a estar muy atentos para hacer lo que se hizo, que es que Carabineros cumpla con los protocolos, tome detenidos, ponga a disposición de la justicia, porque este tipo de hechos no puede quedar impune”.

Respecto a las medidas que se tomarán, el delegado aseguró que ya se puso en contacto con la Seremi de la Mujer y con el Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) junto a quienes colaborarán “con abogados para que ella pueda también presentar una querella que la represente a ella”.

En esa línea, subrayó que SernamEG “va a interponer una querella con abogados de esa misma Seremía”.