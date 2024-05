Dictan internación provisoria contra tres adolescentes por asaltar y apuñalar a adulto mayor en Iquique

El día martes 7 de mayo, tres adolescentes abordaron a Luis Núñez, un hombre de 78 años que se encontraba paseando a su perro. Los menores de edad le proporcionaron golpes y varias estocadas con un arma blanca.

El fiscal Juan Valdés informó que los autores del delito frustrado de robo con homicidio lo interceptaron mientras caminaba por la calle 21 de mayo, específicamente en la intersección de calle Libertad. Estos adolescentes de nacionalidad extranjera, supuestamente, intentaron robarle, y al no conseguir su cometido lo golpearon para después apuñalarlo en el abdomen con un objeto corto punzante.

La familia de Núñez señaló al medio Soy Iquique que no le robaron nada y simplemente lo atacaron: “Lo siguieron, eran tres sujetos, uno de ellos lo adelantó y lo enfrentó (…) él gritó y entonces salieron los vecinos y el sujeto sacó el cuchillo y lo apuñaló, no le robaron nada, lo hicieron solo por maldad”.

Para el día viernes, con ayuda de testigos del hecho, los autores fueron detenidos por Carabineros. Estos lograron incautar la vestimenta que utilizaban el día del delito junto a al arma con la que apuñalaron a la víctima. Los adolescentes pertenecían a una residencia de menores de edad de la ciudad. Estos tendrían salidas autorizadas, la cual aprovecharon el martes para atacar a Núñez.

Desde la Fiscalía de Tarapacá señalaron que se formalizó la investigación del caso en la audiencia ante el Juzgado de Garantía de Iquique, dando un plazo de investigación de 90 días. Además, a petición de la Fiscalía, el Juzgado decretó la internación provisoria de los jóvenes imputados.

Su hija, Ingrid Núñez pidió que se hiciera justicia: “Le pido a las autoridades que paren esto, ya la delincuencia se desató, ya es mucho, ya no respetan a los adultos mayores, no hay respeto, los delincuentes deberían estar encerrados y no nosotros”.

Actualmente, los adolescentes se encuentran detenidos, mientras que Luis Núñez se encuentra en riesgo vital en el Hospital Regional de Iquique.