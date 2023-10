Embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli: “Si alguien no rechaza de una forma contundente lo que pasó el sábado, no sé cuál es su moral”

El embajador israelí en Chile, Gil Artzyeli, se refirió al apoyo que ha recibido ese país, de parte de distintas naciones por el ataque que realizó el sábado el grupo Hamas contra Israel y que ha dejado un saldo de al menos 700 personas muertas y más de dos mil heridos en esa nación. Mientras que la respuesta de Israel ha dejado a más de 400 palestinos muertos y más de dos mil heridos.

Al respecto, el diplomático afirmó que “no se puede pedir que alguien condene una cosa así. Si alguien siente que hay que condenarlo, lo condena”.

En conversación con Radio Agricultura, Artzyeli señaló que “la mayoría de los países en el mundo, más de 70 países democráticos están 100% con Israel (…) un respaldo completo desde el punto de vista moral y tangible, porque ellos entienden qué está sobre la mesa. Es la barbaridad, el salvajismo contra el mundo democrático como conocemos, el mundo liberal, el mundo abierto, el mundo de libertades”.

En ese sentido, explicó que “una cosa es la causa palestina y anoche posteé un WhatsApp de un simpatizante de la causa palestina y así, creo que la mayoría rechazó de una forma contundente lo que pasó, porque primero, ¿qué propósito político justifica asesinar, decapitar la cabeza de 40 niños?, ¿qué justifica esto? ¿qué ser humano en Chile o el mundo puede decir ‘esto sí es justificado’? Las atrocidades que han hecho es una cosa inédita, una cosa inaceptable para cualquier persona que tiene 1% de honestidad y humanidad”.

En esa línea, el diplomático fue consultado por la respuesta que Chile dio ante la situación, la que algunos sectores han calificado como tardía.

Ante ese escenario, Artzyeli destacó que “Chile respondió, fue uno de los primeros países el sábado; cuando pensábamos que había 40 muertos, Chile sacó un comunicado, pero una vez que ahora desvela la magnitud, el salvajismo, la atrocidad que han creado, no sé si he escuchado algo ayer u hoy frente a lo que hemos visto. Hay imágenes que son difíciles de digerir”.

“A veces me sorprende que aquí, hasta gente de origen palestino que ni siquiera son musulmanes apoyen estas atrocidades”, resaltó, agregando que “a veces el odio al judío, disfrazado en el odio al sionismo de Israel, hace que la gente quede ciega”. En ese sentido apuntó a que “si alguien no rechaza de una forma contundente, inequívoca lo que pasó el sábado no sé cuál es su moral”.

El sábado, el Presidente Gabriel Boric solicitó al canciller, Alberto van Klaveren, sacar una declaración por los ataques de Hamás en Israel. Así, el ministro apresuró el documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

“El uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aun en el ejercicio de la legítima defensa. Hacemos un llamado a todas las partes involucradas en los actos de violencia en Israel y los territorios palestinos a respetar ese principio básico”, escribió Van Klaveren a las 15:09. Pero no se quedó solo ahí. Un poco después agregó: “Eso vale para Hamas, la Jihad Islámica, el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto”.

La declaración del ministro fue cuestionada en esa misma red social por Artzyeli. “Israel tiene todo el derecho, y la obligación, de defenderse! Muy desafortunado que mientras sigue el ataque que nos ha costado cientos de vidas de israelíes masacrados, heridos y secuestrados, se ponga en duda el derecho de Israel de defenderse”, fue parte de lo que escribió el diplomático. La situación, obligó al canciller a aclarar sus escritos. “En ningún caso fue mi intención igualar a Israel con grupos como Hamas”, dijo este martes en T13 radio, al ser consultado al respecto.

Bajo ese contexto, Artzyeli fue consultado por si se encontraba satisfecho por la respuesta de Chile ante la situación. Ante lo que indicó: “No lo evalúo, cada uno hace lo que cree apropiado y listo, no se puede pedir que alguien condene una cosa así. Si alguien siente que hay que condenarlo, lo condena; si alguien decide no condenarlo, entonces no. Cada uno con sus valores y sus principios y así es”.