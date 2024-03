“Es inhumano”: el descargo de colega de conductor de camión con paltas que fue saqueado tras fatal volcamiento en La Higuera

Un accidente vehicular ocurrió este viernes cerca de las 19 horas, en el kilómetro 509 de la Ruta 5 Norte. El vehículo involucrado era un camión que transportaba paltas que perdió el control y se volcó en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

Al momento del accidente, la carga del vehículo se cayó y fue en ese momento que personas saquearon las especies, mientras el conductor fallecido seguía en el lugar.

El subteniente Mauricio Rey, de la Prefectura Coquimbo, indicó que “personal de Bomberos se apersona en el lugar, efectuando las labores de rescate junto a una grúa, los cuales fueron capaces de levantar la carga del lugar y, dentro de un rastreo por parte de personal de rescate, se logra finalmente encontrar un cuerpo sin vida”.

Por su parte, César Latorre, colega del camionero fallecido, conversó con Meganoticias tras el accidente, indicando que esto es “trágico” y señaló que “aquí se hubiera podido salvar a Emerson porque estaba debajo de las paltas y la gente misma aplastándolo tratando de robarse toda la carga”.

“Es inhumano, yo mismo soy camionero y no me gustaría que me pase eso, para que tome conciencia la gente”, añadió.

Según informaron desde Carabineros personal Especializado SIAT Coquimbo está a cargo de investigar las causas del accidente.