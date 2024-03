Exministro Paris por ley corta: “Si seguimos pidiendo prórrogas va a terminar el gobierno y no va haber ninguna reforma”

Este viernes el exministro de Salud, Enrique Paris, abordó la situación actual de las isapres, luego de que ayer el Tribunal Constitucional dejara a la ley corta sin mutualización.

Al respecto, la exautoridad expresó que lo que finalmente se rechazó fue el mecanismo que usó el Parlamento para colocar la mutualización en la ley, por lo que “seguramente esto se va a volver a discutir en la Cámara de Diputados y probablemente la solución o el acuerdo, o por último el rechazo definitivo, se llevará a cabo en la Comisión Mixta y finalmente, falta mucho todavía, tendrá que ser votado en la Sala”.

“Por lo tanto, aquí hay obviamente un rechazo a lo que propusieron los senadores de la derecha, pero queda mucho todavía por delante”, continuó, recordando que la Corte Suprema puso como fecha límite mayo, por lo tanto, advirtió, “se requiere un acuerdo rápido entre el Parlamento, el Ejecutivo, entre la Cámara de Diputados y el Senado, o entre las comisiones de salud de ambas cámaras, para llegar a un acuerdo rápido”.

“El tema es que si no se soluciona el problema y las isapres comienzan a quebrar, van a quebrar también obviamente los centros médicos pequeños (...) creo que tenemos que actuar rápidamente porque si no son las familias las que van a sufrir”, añadió.

Consultado sobre si el veía una solución sin mutualización y si es necesario otra prórroga, Paris advirtió que no era conveniente extender más la discusión.

“Creo que esta ley corta ya se ha transformado en una ley larga, larguísima, casi un calvario, por lo tanto no es tiempo ya de prórrogas. Si seguimos pidiendo prórrogas va a terminar el gobierno y no va a haber ninguna reforma”, afirmó tajante.

En esta línea, el exministro expresó que si no se soluciona el problema de los pagos, “a lo mejor hay que buscar otras soluciones que ya han aparecido, pagar con prestaciones, pagar con medicamentos, pagar con mejoría de los planes, pagar o mejorar todo el gasto de las isapres que se puede reducir, a lo mejor repartir dividendos o repartir acciones, no sé cómo se hizo en el pasado, pero obviamente que esto no se puede prolongar”.

“Yo no soy economista de la salud, pero nosotros sabemos que las isapres no van a tener la capacidad de pagar y a lo mejor muchas isapres que dependen de entidades extranjeras se van a retirar de Chile, entonces obviamente que el desastre va a ser mayor, no lo digo yo, lo dicen expertos en economía y salud”, concluyó.