Familiares de lactantes fallecidos por virus respiratorios se reúnen con ministra Aguilera en el Congreso

Familiares de lactantes fallecidos por virus respiratorios se reunieron esta tarde en el Congreso, en Valparaíso, con la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Sin cita previa establecida, los familiares de los menores fallecidos llegaron a la sede legislativa, hasta donde arribó la secretaria de Estado para participar de una sesión especial de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados debido a la crisis sanitaria causada por el brote de virus respiratorios y que, hasta la fecha -según el Minsal- ha causado el deceso de seis menores.

Las madres y padres de los niños fallecidos se encontraban en los pasillos del edificio del Congreso Nacional, portando pancartas y retratos, instando a ser recibidos por la secretaria de Estado. Teresa Contreras, madre de Joaquín Cruz Contreras -quien falleció el pasado 22 de mayo en el Hospital de Quilpué-, pedía: “por favor ministra no nos ignore”.

“Tenemos un dolor que necesitamos reparar con psicólogo, no nos ignore. Estamos aquí para pedir que ella venga a hablar con la fuente primaria. Nosotras somos las mamás. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotras cómo estaban nuestros hijos? ¿Por qué hacen como que no existiéramos? Nuestros hijos tienen nombre y apellido, no son un número. ¡Por favor, ministra!”, dijo Teresa previo a concretarse el encuentro.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que la reunión comenzó a eso de las 18.40 y se extendió por cerca de una hora.

A su salida, Teresa Contreras manifestó su conformidad tras el diálogo con la titular de Salud. “Siento que ella nos escuchó y va a hacer todo para revisar lo que pasó. Era lo fundamental, necesitábamos acercarnos a ella”, dijo la mamá de Joaquín Cruz.

Respecto a la petición realizada de recibir asistencia psicológica tras su la pérdida, Contreras aseguró que “ojalá” se concrete, “porque nadie se levanta de esto”.

En esa línea, manifestó que previo a este encuentro ningún personero del Minsal se comunicó con ellos. “Nadie, (...) ni siquiera unas condolencias. Nosotros no recibimos ni siquiera un llamado”, dijo, por lo que, afirmó, tuvo que buscar apoyo en los diputados.

Yesennia Sánchez, madre de Danna Parra -también fallecida en el recinto hospitalario de Quilpué-, aseguró que la ministra comprometió una investigación y “que van a auditar y nos van a dar acceso a la información”.

“También dijeron que nos iban a estar apoyando, que iban a estar más cercanos a nosotros, porque como dijo otra mamá, no nos habían buscado”, dijo Sánchez, quien también se manifestó conforme tras reunirse con Aguilera. “Vamos a esperar a que se cumpla lo que nos han dicho”, insistió.