Fernando Paredes,presidente Asoc. Chilena de Municipalidades: “Si todo sigue así, se resentirán las ayudas sociales”

El alcalde de Puerto Natales y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Fernando Paredes, solicitó al gobierno la entrega de mayores recursos con miras a 2021.

¿Por qué las comunas proyectan menores recursos?

Hemos planteado al gobierno que este año, con todas las exenciones de contribuciones, postergación de los permisos de circulación y de las licencias de conducir, las municipalidades tendremos menores ingresos. Serán alrededor de $ 590 mil millones menos. Es una baja, en promedio, de entre un 10% y un 12%. Un ejemplo: las comunas que tienen casinos tienen un 20% menos de recursos. Cualquier empresa privada a la que le rebajan el 25% del presupuesto es catastrófico.

¿Hablarán con el gobierno?

Le hemos entregado números. Pedimos una compensación al Estado a través del Fondo Común, contra ingresos futuros. No que nos regalen los recursos, sino que los adelanten, y después el Estado puede recuperarlos. Nos reuniremos con el subsecretario de Desarrollo Regional (Juan Masferrer) para plantearle este escenario. En paralelo, también solicitamos que el per cápita de salud llegue a $ 10 mil. Y en educación, proponemos que la subvención se pague no por asistencia de alumnos, sino que por matrícula total.

Hay comunas que no pueden pagar gastos...

Muchas municipalidades no están pagando contratos de basura o alumbrado público, que son esenciales. Entonces, deben hacer convenios. Claramente, si no están estos recursos se van a resentir las ayudas sociales. Hoy, se sigue respondiendo todos los días con muchos aportes a las familias. Si no tenemos recursos, eso se dificultará