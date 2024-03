Fiscal Ángel Valencia y autopsia de Ronald Ojeda: “No habría indicios de que haya habido herida de bala”

En entrevista matinal con radio Duna, este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al caso de secuestro y homicidio del opositor venezolano Ronald Ojeda Moreno, justificando la decisión de declarar secreta la investigación.

“Durante todo el tiempo que mantuvimos silencio, mantuvimos silencio porque no cabía dudas que era un secuestro atípico. Atípico, no solo por la cantidad de recursos destinados a su comisión, sino que también porque había un exmilitar venezolano involucrado y aquello era especialmente grave. Porque además era un refugiado. En consecuencia, había distintas hipótesis que había que descartar respecto a la razón por la cual había sido secuestrado. No cabía duda que era un asunto que para el Estado chileno era relevante. Por eso le asignamos una prioridad distinta desde el momento en que esto ocurrió”, expuso.

Ojeda escapó de una cárcel en Venezuela hace unos años. En enero se informó que había sido expulsado de las Fuerzas Armadas de su país, vinculado a una trama para dar muerte a Nicolás Maduro y vivía en calidad de refugiado en Chile. La madrugada del miércoles 21 de febrero fue sacado de su hogar, en un edificio de departamentos de Independencia, por sujetos que irrumpieron caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones. El viernes 1 de marzo su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento en una fosa de 1,4 metros de profundidad en una toma de terreno de Maipú.

Este lunes, el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador en la región del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, Héctor Barros Vásquez, formalizará al único detenido hasta ahora en la indagatoria, un ciudadano venezolano de 17 años. Hay dos órdenes de detención despachadas respecto a otras dos personas involucradas en el crimen.

“Teníamos alguna información respecto a estas personas días atrás, pero no queríamos ni siquiera revelarla o advertir que teníamos estas órdenes, porque estábamos tratando de buscar más información para tratar también de tener órdenes contra más sujetos. Es clave entender, quizás este es un tema cultural, ante tanta obsesión por la transparencia, que lo que es público es el procedimiento, son las audiencias, el juicio, pero la investigación, particularmente en casos tan graves como esos, tiene que ser reservada”, recalcó el jefe del Ministerio Público.

Valencia explicó que esta jornada, en la audiencia de formalización, en la formulación de cargos al detenido, se va a exponer el contenido de la autopsia.

“Lo que se me ha transmitido es que lo que contiene el informe de la autopsia, de momento, es que no habría indicios de que haya habido herida de bala. Eso se va a exponer hoy día en la audiencia de formalización, como también se van a entregar más antecedentes respecto de cuál es la evidencia que se ha podido reunir para poder acreditar la participación de esta persona en los hechos y cuál fue la participación específica que tuvo”, adelantó.

En esa línea, justificó la reserva de la indagatoria hasta este punto, señalando que asegura las posibilidades de éxito y de seguir avanzando sin alertar a los sujetos investigados. “Que ojalá se sigan comunicando entre ellos, y que no sepan y poder, en definitiva, seguir reuniendo antecedentes”, expuso.

Motivación política es una de las hipótesis a investigar

Por otro, lado, comentó que la logística y los recursos desplegados en el crimen, preocupan, pero no asombran y se trata de elementos que “los secuestradores deben haber advertido como necesarios para poder secuestrar a un exmilitar”.

Valencia también reveló que se tenía “registros previos”, de a lo menos una de las personas por las que hay orden de detención.

Respecto a si consideraron los captores las implicancias políticas del crimen, el fiscal dijo no tener antecedentes para sostener “que estos secuestradores tienen un manejo de esa información o que dentro de los cálculos que realizan, esto lo incorporen dentro de la ecuación”.

“Por supuesto, no cabe duda que una de las hipótesis, entre las distintas hipótesis que hay que investigar, es si la motivación de estas personas fue causar algunos de estos efectos cuando planean la acción. Pero también, con todo el respeto para la familia y entendamos que lo comprenden, en razón del principio de objetividad que regula y ordena la actividad del Ministerio Público, tenemos que investigar si puede haber habido otras motivaciones, si esto puede estar relacionado con la forma como la víctima se gana la vida”, indicó.

¿Crimen por encargo?

Ante la consulta de si se considera que hubo una orden desde el exterior para ejecutar el crimen, el fiscal nacional no lo descartó.

“Ya sabemos que, si hay una banda que forma parte, que podemos llamar, que responde a las características del crimen organizado transnacional, es probable que actúe en función de órdenes que se imparten por alguien que no se encuentra dentro de Chile. Pero todo eso hay que investigarlo. Hay cierto también un fenómeno que se ha escrito como el fenómeno de la ‘uberización’ del crimen organizado. Subcontratación, franquicia, gente que actúa con la autorización de, que tiene bastantes niveles de autonomía y de independencia, que ocupan la marca para difundir temor, con la autorización de la estructura superior, pero con bastantes niveles de autonomía. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que pasó”, insistió el persecutor.