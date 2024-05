Fiscal Carrera sobre aviso de bomba y juicio de Los Gallegos: “La cárcel la utilizan como centro de operaciones”

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, volvió a referirse al mega operativo que se desarrolló ayer jueves en el sector de cerro Chuño, y al aviso de bomba que obligó a evacuar cuatro edificios de tribunales del país.

El operativo policial tenía por objetivo desarticular nuevas facciones rearticuladas de la organización criminal Los Gallegos, todo ello mientras se está llevando a cabo el juicio en contra de integrantes de ese brazo operativo del Tren de Aragua en Arica.

Horas después de las diligencias policiales, se recibió un llamado anónimo en Arica, el que advertía de la supuesta presencia de artefactos explosivos en tribunales de esa ciudad, de Linares, Concepción y Temuco.

Sobre ese tema, el fiscal Carrera, en conversación con radio Pauta, aseguró que el aviso de bomba “es una respuesta esperable al procedimiento que tuvimos ayer”.

“El tribunal lo revisamos todos los días. Además, lo tenemos bajo control de Carabineros en el exterior (…) O sea, es virtualmente, no quiero decir imposible, pero muy difícil que en este tribunal ocurra una situación de esa naturaleza, porque lo tenemos efectivamente muy vigilado”, afirmó el persecutor.

Respecto a las rearticulaciones de las organizaciones criminales, Carrera aseguró que son parte de un fenómeno “que puede ocurrir, y con mayor razón ahora, porque estas agrupaciones tienden a proteger a sus integrantes que están privados de libertad”.

“Ahora tienen un motivo más para intentar mantenerse en la zona o para intentar reagruparse”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que la cantidad de detenidos ayer fue baja, argumentando que existe “un número altísimo de sus integrantes privados de libertad. Pero no tenemos que esperar a que retomen la fuerza que tenían antes para actuar. Y esa es la señal que quisimos dar ayer”.

Sobre las organizaciones de crimen organizado, el fiscal señaló que si hay algo que han aprendido de estos grupos es “que la cárcel la utilizan como una oficina más para seguir manteniendo su trabajo. Como centro de operaciones”.

En por ello que -según indicó- se separó a los integrantes de Los Gallegos en seis penales del país. “Precisamente, si se trasladaron a muchos de ellos y no están en Arica, es porque lo que no queremos es que no sigan funcionando como agrupación”, sostuvo.