Fiscal por investigaciones de intencionalidad en incendios en el Biobío: “Es importante que estemos todos atentos, pero también hay sobrerreacciones”

Ayer Carabineros informó que los 69 bidones encontrados en un cerro en Coronel tenían alcohol gel y que no eran inflamables. El hallazgo había generado preocupación debido a la posibilidad de que contuvieran una sustancia combustible que pudieran generar incendios en una comuna que se ha visto gravemente afectada por los siniestros.

“No son elementos combustibles. Por sí solos, no”, dijo ayer el director (s) de Orden y Seguridad de Carabineros, general Carlos González.

Y hoy, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, entregó detalles de la indagatoria que se mantiene por el caso. La persecutora precisó que el hallazgo “no está cercano a los incendios, es un lugar eriazo”, y señaló que ese mismo día se hicieron “pruebas de campo” para conectar “la sustancia a una llama, sin obtener ningún resultado positivo”.

La fiscal puso el acento en señalar que el contenido encontrado ese día no es inflamable, pero que, eventualmente, podría serlo. “Ayer en la tarde vi unos videos en mi celular de una persona haciendo pericias con alcohol gel. Y eso es peligroso porque no todos los alcohol tienen la misma concentración de alcohol, no todos los alcohol están en estado idéntico, podría estar degradado o vencido”.

“En esta pericia no se está diciendo que el alcohol gel no es inflamable y no es acelerante, se está diciendo que la sustancia encontrada ese día, en ese lugar y en esos bidones no es acelerante y no es inflamable”, aclaró. “Lo nuestro como investigadores es la casuística, el caso concreto”, remató sobre ese punto.

“Desde que estamos vivienda esta situación, que ya se prolonga por casi tres semanas, todo se relaciona y vincula a los incendios. Es importante que estemos todos atentos, pero también hay sobrerreacciones. Esto puede ser una coincidencia o puede ser una situación en la que se quiso usar estos elementos para incendiar. Yo tengo que ser responsable para decir que no puedo afirmar ni lo uno ni lo otro, y lo que me queda es esperar es el resultado de la indagatoria”, finalizó.

En esa región hay nueve focos investigativos por incendios. En cada uno hay un equipo policial a cargo de las indagatorias, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones.