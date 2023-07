Fiscal que investiga asalto al alcalde de Zapallar dice que autores son “una banda criminal bastante sofisticada”

“Algunas de las conclusiones que hemos sacado en estos primeros días es que es una banda criminal bastante organizada”, dijo esta mañana el fiscal Benjamín Santibáñez, quien investiga el violento asalto que sufrió el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, durante la madrugada del 5 de julio.

Ese día, un grupo de sujetos ingresó hasta la vivienda de Alessandri, quien se encontraba durmiendo junto a su familia. Los asaltantes golpearon al jefe comunal y se llevaron tarjetas de crédito, teléfonos y una camioneta. Posterior a ello, producto de las lesiones, el alcalde debió ser internado en el Hospital.

Previo a ese asalto, en el mismo condominio donde está la casa de Alessandri, los delincuentes ingresaron a otra vivienda. Desde allí se robaron un auto, que luego quemaron. Dos días después, la Policía de Investigaciones encontró en Viña del Mar la camioneta marca Dodge: había sido totalmente quemada.

El fiscal Santibáñez, en entrevista con radio ADN, se refirió al caso, dejando claro que aún está en etapa investigativa y que no se descarta ninguna hipótesis. En concreto, se manejan dos: un asalto común o un acto de amedrentamiento. “Es una de las hipótesis que se está trabajando (el amedrentamiento), pero no hay que olvidar que no fue el único domicilio del alcalde el que fue violentado ese mismo día, en el mismo condominio”, precisó. “Mientras no tengamos un antecedente serio, no podemos concluir nada”, dijo.

Eso sí, respecto a la preparación de los delincuentes para cometer el asalto, entregó algunas luces: “La forma de actuar, el vehículo que utilizan, la forma de huir posteriormente, el hecho de no dejar ninguna huella, ningún indicio que nos puedan orientar a quiénes son los autores, habla sin lugar a dudas de la preparación de estos sujetos. El horario que eligen, las vías de acceso, posteriormente la huida y que se pierde su huella. Muchas de las cámaras que hay desde Zapallar en la dirección que huyen, que es hacia el sur, no logramos percatarnos de ninguna cámara en la que podamos haber detectado su paso antes y después de cometer el delito”.

“Ese es el profesionalismo de la delincuencia”, afirmó, y agregó que se trata de una banda criminal “bastante sofisticada”. En ese sentido, se refirió a las complejidades de la investigación para dar con los autores. “Es bastante difícil encontrar alguna huella y esa es la forma en la que están actuando prácticamente todas las bandas actuales que están dedicadas a este tipo de delitos”.

En ese sentido, señaló que en la zona se han registrado otros casos similares en Zapallar, Nogales, Calera, Quillota, San Felipe, Los Andes y La Ligua. “No es un hecho aislado”, dijo. “Esta no es una banda que se inició acá”, agregó.

Alessandri, quien también es presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), en el último tiempo representó a los alcaldes en el diálogo con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el marco de la crisis por seguridad.

El viernes la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), con la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y con la Asociación de Municipios Rurales (Amur) para abordar el asalto en la casa de Alessandri. Ese día, Tohá que esta semana se reuniría con el alcalde.