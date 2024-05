Fiscalía del Biobío inicia investigación para esclarecer la muerte de aspirante a gendarme y gobierno entrega nuevos detalles

Esta tarde, la Fiscalía de Flagrancia del Bío Bío inició una investigación para esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de Ignacia Millaray Albornoz Inzunza, aspirante a gendarme que pertenecía al grupo B de la Escuela de Formación Penitenciaria “Gendarme Alex Villagran Pañinao” (ESFORPEN), promoción 2024.

El fiscal Sergio Caro dispuso que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción realice las diligencias. Asimismo, el cuerpo será sometido a una autopsia en el Servicio Médico Legal (SML) penquista.

La joven murió el domingo a causa de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Previo a su deceso, estuvo diagnosticada con bronquitis por Influenza A+, y su familia denuncia que su condición habría empeorado, presuntamente, luego de que los oficiales a cargo del curso la obligaran a ducharse con agua fría y salir a trotar en horas de la madrugada, el martes pasado.

Fotografías referenciares de Gendarmería. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

“Uno manda a sus hijos sanos a la institución, te exigen miles de exámenes físicos para que ellos puedan entrar y que después te llamen por teléfono y te digan ‘estoy enferma de la influenza, me llevan al Hoscar (Hospital de Carabineros)’. La atienden, le dan medicamentos y la vuelven a enviar”, señaló el padrastro de la joven, Alejandro Hidalgo, en conversación con Mucho Gusto.

Luego agregó: “Le sucedió a mi hija, que llamó por teléfono a la mamá. Le dijo que estaba con influenza y que le habían dado tres días de reposo”. Sin embargo, pese a la indicación médica, acusó que a Ignacia “la levantaron nuevamente, la bañaron con agua helada, la sacaron a trotar, ese día había llovido”.

Subsecretario Gajardo: “No terminó el trote, pero realizó actividades físicas”

Ante las acusaciones de la familia de Albornoz, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó en la mañana que desde su cartera han estado levantando los antecedentes y que le requirieron un informe a Gendarmería. La institución, en tanto, abrió una investigación propia.

La información preliminar que recibió el secretario de Estado desde Gendarmería apuntaba a que la joven no habría realizado actividad física: “Ella (la aspirante) habría manifestado algún padecimiento, el cual tuvo licencia médica. Con posterioridad ella retornó. Nosotros tenemos registrado hasta ahora, según la información que nos ha sido proporcionada, que durante esos días de su retorno ella no realizó actividad física. Y con posterioridad tuvo otro descanso, respecto al cual su situación de salud se complicó”.

Sin embargo, Cordero instruyó al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a recoger personalmente más antecedentes a la Escuela de Gendarmería. Allí amplió la información y consignó que Albornoz sí realizó ejercicios el 7 de mayo, día en que llovió en distintas regiones del país.

“Yo no solo conversé en esta visita con el alto mando de Gendarmería, sino que también fui a visitar específicamente la cuadra, es decir, el lugar donde se encuentran las alumnas desarrollando su actividad, y conversé con las compañeras de Ignacia. Me dicen que efectivamente ella concurrió a realizar, el día 7 de mayo por la madrugada, las actividades normales y no se sintió lo suficientemente bien. Ella no habría realizado todas las actividades físicas, es decir, no terminó el trote, pero realizó actividades físicas, porque se encontraba en mejores condiciones y había sido dada de alta por parte del mismo Hospital de Carabineros y por parte del personal médico que atiende acá en Gendarmería”, explicó.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Además, respecto a las acusaciones por la presunta ducha con agua fría, Gajardo aseguró que “acá existen las condiciones para que se duchen con agua caliente, hay unos termos que permiten agua caliente”.

“Y si en particular ese día hubo agua fría o no, es algo que va a tener que determinar la investigación. Pero las condiciones para que todas las estudiantes tengan agua caliente para realizar sus actividades, existen al interior de la Escuela de Gendarmería”, zanjó.

La cronología

Luego de recoger más información, el subsecretario hizo una cronología de lo ocurrido. “Durante las últimas semanas (Albornoz) tuvo distintos tipos de aflicciones médicas, por ello tuvo una primera derivación al Hospital de Carabineros, el día 3 de mayo, donde le diagnosticaron una enfermedad, y por lo mismo le dieron tres días de licencia y reposo en su hogar”, partió enumerando.

“Fue retirada por sus familiares el día 3 de mayo desde la Escuela de Gendarmería. Realizó su reposo en su domicilio y, terminando su reposo, volvió a la Escuela de Gendarmería el día 6 de mayo, durante la mañana. Aquí fue recibida por el personal médico de la Escuela de Gendarmería”, agregó.

Ese día le confirmaron que se encontraba en buenas condiciones de salud: “Ella ya había terminado el reposo que le habían dado en la Escuela de Gendarmería y, lamentablemente, durante ese día se volvió a sentir mal, por lo cual el día 7 de mayo fue nuevamente derivada al Hospital de Carabineros, en el cual se le dio un diagnóstico de bronquitis por influenza, y se le consignó cuatro días de reposo, los que culminaban el día domingo”.

La joven cumplió su reposo en su domicilio. Luego, el día sábado “fue trasladada al Hospital Higueras en Talcahuano y, lamentablemente, falleció por la madrugada”.

“En primera instancia, a pesar de que la familia ha solicitado una autopsia, es por un paro cardiorespiratorio, pero eso, como les digo, es lo preliminar que conocemos hasta el día de hoy”, precisó.