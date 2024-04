Este sábado, Carabineros entregó un balance de las fiscalizaciones preventivas realizadas a nivel nacional en la jornada de ayer, entre las 16.00 y las 21 horas. El operativo se concentró en las capitales regionales y en la Región Metropolitana, se focalizó en Puente Alto.

La actividad contó con la asistencia de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina.

Según informó la general Patricia Vásquez, jefa de zona metropolitana (S), el operativo contó con más de tres mil efectivos policiales desplegados en los mayores focos de criminalidad identificados por la institución. “Los resultados han sido bastante positivos. La idea es controlar, fiscalizar y detener a aquellos delincuentes que están prófugos de la justicia. Así aumentamos la percepción de seguridad y brindamos un servicio 24/7 a las personas de nuestro país”, sostuvo la general.

En concreto, se realizaron 32 mil controles vehiculares y 570 detenciones a lo largo del país. Del total de personas detenidas, la mitad tenía orden de captura vigente y un 74% está pasando a control de detención hoy.

En Puente Alto, se detuvo a 31 personas, de las cuales una era menor de edad. Veinte de los detenido tenían ordenes de captura vigentes y los once restantes por infracción a la ley de drogas y mal uso de instrumento público.

El alcalde de la comuna, Germán Codina destacó el operativo e hizo un llamado a aumentar la dotación policial: “Esto demuestra una vez más la importancia de aumentar la dotación en nuestra comuna. Este es un reclamo histórico y las vecinas y vecinos saben que es algo que vengo pidiendo hace muchos años”.

Fiscalizaciones preventivas de Carabineros dejan 570 detenidos a nivel nacional.

Por su parte, la ministra Tohá sostuvo que “estamos teniendo un refuerzo de los operativos policiales de distinta naturaleza y vamos a seguir en esa línea, porque los resultados son extremadamente valiosos. Son valiosos desde el punto de vista de los detenidos que logramos en cada uno de esos despliegues, de las personas que estaban con orden vigente y que estaban circulando, y que después de este operativo las logramos aprehender, las armas y drogas que incautamos, la cantidad de vehículos que fueron controlados y que se ocupan para cometer o huir de delitos que ya se cometieron”.

Junto con ello, manifestó que “los operativos tienen la capacidad de mostrar la presencia de la policía y del Estado cerca de las personas y especialmente, cerca de esos lugares donde más se requiere la presencia del Estado”.

En ese sentido, advirtió que “en la próxima oportunidad, quizás, estos números no se van a ir superando siempre. El tema no es lograr muchos números, el tema es ser persistentes, tener bien puesto el foco, combinar distintas modalidades para obtener los resultados que estamos buscando y para eso, es muy importante la colaboración de la ciudadanía, porque los operativos no se hacen a ciegas, se hacen en base a la información que tenemos de dónde están los mayores riesgos, de dónde hay más delitos, y para eso la denuncia es esencial. Si no hay denuncia, estamos a ciegas”.

Para ello, sugirió la titular de Interior, está disponible el programa Denuncia Seguro, que permite alertar sobre delitos de forma anónima, al teléfono *4242. “Les podemos asegurar, que sin correr ningún riesgo, sin pasar ninguna molestia, sin perder tiempo, su denuncia va a quedar estampada y así, el foco de este tipo de acción policial, va a tener en cuenta la experiencia que se vive en esos sectores”, cerró la ministra.