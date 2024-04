Hermana de guardia baleado en Lo Valledor: “Está muy acongojado por la situación”

La hermana del guardia herido el lunes en Lo Valledor se refirió hoy al estado de salud del trabajador, quien recibió un balazo en una pierna.

El hecho, registrado por las cámaras de televisión de los matinales, se produjo en el primer día de marcha blanca de las nuevas medidas de seguridad del mercado ubicado en Pedro Aguirre Cerda. En ese contexto, una mujer, que se resistió a una retención, quitó el arma a un vigilante privado y disparó en seis ocasiones. En ese acto, hirió a un guardia, a un camarógrafo de Chilevisión y otro camarógrafo de Lo Valledor. La mujer habría intentado ingresar con un carro de supermercado, lo que fue detenido por los guardias.

Verónica Guerrero comentó que su hermano, Richard, fue sometido ayer a una limpieza quirúrgica y hoy sería intervenido. “La bala entró por la pelvis y rompió el fémur, tiene esquirlas de la bala adentro y astillas del hueso”.

“Como familia estamos bastante afectados, nos enteremos por la tele lo que le pasó a mi hermano, es muy difícil. Gracias a Dios no fue grave, no fue mayor, no le dio en un órgano vital. Aunque sí tiene sus secuelas y estamos preocupados por él. Está mejor de salud. Emocionalmente muy acongojado por la situación”, relató en diálogo con el matinal de Televisión Nacional.

“Mi familia está mal, sé que para muchos puede parecer que no, que por lo menos está con vida, pero estamos mal. Mi cuñada con crisis nerviosa, estuvo súper mal todo el día de ayer, incluso vomitando de los nervios que tenía. La suegra de mi hermano tuvo que dejar su trabajo botado para venir a cuidar a mi sobrina”.

Verónica dijo que su hermano ayer les mandó un audio, mientras estaba en un hospital, y estaba “muy afectado emocionalmente, practicamente llorando nos mandó el audio”.

En términos generales, la mujer criticó el procedimiento. “Carabineros bajó con una calma que para la situación no correspondía. La percepción como familia que tenemos es que fue un mal procedimiento, en la reducción de la persona, en la eficacia de Carabineros al acercarse al lugar”.

Asimismo, Verónica dijo que su hermano, quien tiene dos hijos menores de edad, había sufrido varias agresiones en ese lugar. Una vez fue mordido por un sujeto haitiano, en otra le dieron una agresión en el cuello con un palo de anticucho y en otra recibió una puñalada en una pierna.

El trabajador, quien es encargado de las cámaras del lugar, se encontraba haciendo horas extra.

Por último, afirmó que no ha sido contactada por nadie del gobierno. “Me encuentro con una declaración del Presidente (Gabriel Boric) donde dice que están monitoreando a la familia, a los heridos, al camarógrafo, al guardia y a otra persona. Yo me comunicó con mi cuñado para saber si estos es cierto, y hasta el día de hoy nadie, a excepción de los jefes de mi hermano, nadie más se ha contactado con ellos para ofrecer o preguntar nada”. “Si esto no hubiese sido televisado, no creo que hubiesen habido declaraciones”, remató.

En tanto, la atacante, fue formalizada y quedó en prisión preventiva.