Este sábado, Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, realizó una vocería respecto al Plan de Habitabilidad para las personas afectadas en la emergencia por incendio en la Región de Valparaíso, donde explicó nuevas medidas que abordará el gobierno.

La autoridad reiteró el compromiso de “acompañar a todas las familias afectadas por la catástrofe de los incendios”, hasta lograr su total bienestar. Es así, que anunció una serie de decisiones respecto a las medidas de ayuda que se han otorgado por parte del Estado.

Primero se refirió a los bonos de acogida, los cuales son 6.139 que se están pagando en la actualidad, a personas que eran propietarias de un terreno, arrendaban una vivienda, o vivían en campamentos catastrados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).

Sin embargo, muchas familias quedaban fuera de esto, porque no se encontraban en el catastro oficial. Es por ello, que se decidió ampliar la entrega. “Hemos tomado la decisión de ampliar la entrega del bono de acogida a 1.153 familias que no estaban recibiendo el bono de acogida porque residían en campamentos no catastrados por el Serviu”.

Relacionado al beneficio, el subsecretario Monsalve anunció que el bono estará garantizado para todas las familias los primeros tres meses. Esto independiente de si se recibe una vivienda de emergencia.

Incendios forestales en Valparaíso: gobierno amplía entrega de bono de acogida a más de mil familias que residían en campamentos. Foto Dedvi Missene

El proceso para la instalación de estas últimas ya ha comenzado. El Senapred es el que está realizando las diligencias para que las empresas instalen 1.200 viviendas de emergencia en sitios habilitados de aquí al 24 de marzo.

Junto con ello, se señaló que la próxima semana partirán las demoliciones, de las que está encargado el Ministerios de Vivienda y Urbanismo. “Hay seis contratos ya tramitados por el Ministerio de Obras Públicas, esto va a ser financiado a través de la Glosa de Emergencia del Ministerio de Interior, esto implica un costo aproximado de 19.000 millones de pesos”, detalló Monsalve.

Finalmente, indicó que el sistema detectó falsas fichas “FIBE” y que se sancionará a quienes intenten aprovechar la situación. “Vamos a ser muy duros con aquellos que quieren, a partir de una situación trágica, cometer un delito, porque finalmente es un delito. Si alguien falsifica la información y tiene una ficha FIBE está estafando al Estado a partir de una emergencia”, concluyó.

Incendios forestales en Valparaíso: gobierno amplía entrega de bono de acogida a más de mil familias que residían en campamentos.FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Investigación sobre los incendios

Al momento de ser consultado por la intencionalidad de los incendios, el subsecretario del Interior comentó que se debe confiar en las instituciones para las investigaciones de los hechos.

“Yo sólo puedo decir en esta materia algo que reitero, pero aquí lo digo con especial y particular confianza, es que tenemos instituciones, Chile tiene instituciones muy profesionales, en distintos ámbitos”, indicó.

Además, aseguró que desde el inicio como gobierno se ha tenido la convicción de que “el origen de este incendio es intencional”.