Indagan un robo en oficina de la Subsecretaría de Prevención del Delito

Un robo a una oficina de la Subsecretaría de Prevención del Delito en calle Agustinas fue reportado la mañana de este miércoles y es indagado por Carabineros.

De acuerdo a la información policial preliminar, desconocidos sustrajeron en la dependencia un tablet, dos teléfonos celulares, un hervidor y una cafetera, provocando daños en la puerta de entrada.

El robo no tuvo lugar en el edificio central de la repartición del Ministerio del Interior, sino en una oficina donde trabajan monitores de terapia multisistémica. El recinto como tal no es administrado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

En el lugar opera también una empresa de publicidad, desde la que sustrajeron equipos computacionales, cámaras y otros artículos, avaluados en cerca de 20 millones de pesos.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en el Congreso, en Valparaíso, se refirió a la situación, detallando que “durante la noche, se efectuó un robo a una empresa de marketing y publicidad ubicada en un edificio de la calle Agustinas”.

“El delito que se lleva adelante el robo se avalúa en alrededor de 20 a 30 millones de pesos por parte de la empresa. En el mismo piso donde operaba la empresa de marketing y publicidad existe una oficina de terapia multisistémica donde trabajan psicólogos asociados al programa de terapia multisistémica de la subsecretaría”, explicó.

Respecto a los artículos sustraídos, Vergara señaló que los celulares eran usados para llevar adelante encuestas de satisfacción telefónica y el tablet para hacer presentaciones de PowerPoint en las capacitaciones de los psicólogos.

“Ambos dispositivos no contienen ningún tipo de información sensible y de todas formas se llevaron adelante los resguardos de desactivar inmediatamente los sistemas, también los chips telefónicos para que estos quedaran fuera de servicio. Cuando se entrega la información de lo ocurrido se hace presente a Carabineros de Chile, se está llevando adelante el peritaje de las cámaras de seguridad. Sin embargo, lo más relevante es destacar que ninguno de los dispositivos sustraídos contenía información sensible ni información relevante”, aseguró.