Joven chileno asegura haber vivido un mes en aeropuerto de Colombia tras ser estafado: ya está en Chile

El chileno Justin Andrés Alejandro Vera acusó ser estafado por su amigo colombiano Camilo, al que conocía hace más de un año y que le ofreció trabajar en el país, para poder ayudar a su familia, que atravesaba una situación económica difícil.

Es así como después de ser víctima de estafa y robo, decidió instalarse en el aeropuerto El Dorado, en donde estuvo viviendo el último mes, en busca de ayuda para regresar a Chile.

Según contó el propio joven, viajó rumbo a Colombia el 6 de octubre ya que “en Chile no estaba pasando un buen momento familiar”.

De esta manera emprendió un viaje junto a Camilo, a quien conoció en un matadero y lo consideraba parte de su familia. Según relató en entrevista para CityTV, Camilo le dijo que “en Colombia había bien sueldo, que podía postularme a una casa, más fácil, y a un auto también, y me podía traer a mi familia en un tiempo más”.

“Viajamos juntos desde Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, y fueron como tres semanas de viaje con él, solo con él. Nunca me mostró nada malo hasta llegar a Bogotá”, agregó.

Sin embargo, Justin afirmó que cuando llegaron a la terminal de transportes de Bogotá, el joven colombiano “sacó un cuchillo grande y me pidió mis pertenencias, una maleta con herramientas, me pide mi teléfono, me pide mi billetera y un par de dólares que yo tenía”.

Además, Camilo habría inventado un falso secuestro solicitando dinero a la familia de Vera: “Con mi teléfono que él robó le habló a mi mamá y le dijo que yo, supuestamente, había sido secuestrado por la guerrilla y le pidió ocho millones de pesos colombianos ($1.719.188 chilenos) para que me soltaran, y yo ni enterado”.

Luego de cuatro días, a Vera le regalaron un celular, momento en el que se habría enterado del plan de Camilo: “Llamo a mi hermano y me encuentro con la sorpresa de que él había amenazado a mi mamá de que yo me iba a morir y, como mi mamá lo conocía, no desconfiaba de él, entonces mi mamá le mandó el dinero”.

De esta manera, Justin decidió instalarse en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en donde estuvo viviendo por un mes, mientras buscada ayuda para regresar a Chile.

Respuesta del consulado

Este viernes, tras mediatizarse el caso, la ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, anunció que el joven ya se encuentra de regreso en Chile.

“Nuestro consulado en Bogotá tomó contacto con nuestro connacional apenas se enteró de la información y de la necesidad de asistencia. Se le otorgó un salvoconducto y, afortunadamente, él logró regresar a Chile en buenas condiciones”, señaló la autoridad.