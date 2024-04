Juzgado rechaza reapertura de investigación contra Eduardo Macaya

El Juzgado de Garantía de San Fernando rechazó este lunes la solicitud de reapertura de investigación que hizo la defensa de Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya.

La resolución del juzgado consigna que no procedía la respectiva reapertura, dado que las diligencias pendientes no habían sido solicitadas durante el proceso por la defensa del imputado, sino por el Ministerio Público, por lo que la petición no era procedente.

Con ello, el proceso continúa su tramitación hasta la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 16 de abril.

La investigación se cerró el pasado 29 de febrero de 2024.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins está pidiendo 12 años de prisión para Macaya Zentilli imputándole un delito de abuso sexual reiterado en contra de una menor de 12 años.

El septuagenario empresario vinícola fue formalizado por el Ministerio Público el 7 de junio de 2023 en San Fernando, quedando en prisión preventiva hasta el 15 de julio. Esa fecha la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó aplicarle la cautelar de arresto domiciliario total, previo pago de una fianza de $150 millones.

El 9 de noviembre del año pasado, el abogado Juan Carlos Manríquez presentó en representación de Macaya Zentilli un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando que el imputado evite la prisión en caso de ser condenado, pero esa instancia aún no se pronuncia al respecto.