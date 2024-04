Laja: alcalde Roberto Quintana enfrenta juicio por video con que funcionaria municipal lo denunció de abuso

En el Juzgado de Letras y Garantía de Laja, Región del Biobío, se inició un juicio simplificado en contra del alcalde Roberto Elías Quintana Inostroza.

Esto ante la revelación de un video registrado en agosto de 2021 en el que se ve al representante comunal independiente con una funcionaria del Departamento del Tránsito de la Municipalidad de Laja. Un análisis de las imágenes por parte de la PDI determinó que el jefe comunal besó 14 veces a la funcionaria y la abrazó otras cinco.

La víctima denunció el hecho ante el Ministerio Público y aportó el video como prueba.

En la primera jornada de juicio, este miércoles, el fiscal Luis Cruz manifestó ante el magistrado Josué Martínez que en esta causa hay una prueba directa que es este video que da cuenta de los hechos, que según el planteamiento del Ministerio Público constituirían acoso sexual.

“Ejerce una superioridad, se acerca a ella y realiza insinuaciones. Pero esto no queda ahí, sino que estos acercamientos terminan con un contacto físico por parte del imputado hacia la víctima”, expuso el persecutor.

En tanto el abogado Enrique Hernández, representante de la víctima, dijo ser partidario que se le aplique una condena por el delito de abuso sexual e hizo presente que “la prueba fue obtenida de manera legal por la víctima al momento de que se realizan los actos de acometimiento sexual, de quién hoy en día ocupa la calidad de imputado”.

“A mi representada le cambió la vida y esto no es baladí. No lo estoy diciendo como quizás el colega defensor va indicar para victimizar a una mujer adulta. No, porque esa tarde en el lugar de trabajo de mi representada que es la Municipalidad de Laja, ingresa la primera autoridad comunal, quien tiene pleno dominio funcional, en un espacio público, y es en ese lugar donde mi representada realizaba funciones, donde es acometida sexualmente por la primera autoridad comunal”, planteó.

En tanto, el abogado defensor Francisco Martínez descartó que se pueda probar una falta penal del alcalde por las acusaciones.

”El que mucho habla mucho hierra, por lo tanto, me voy a limitar en señalar que el Ministerio Público, más allá de toda duda razonable, no podrá probar en modo alguno la responsabilidad de mi representado de los hechos por los cuales ha sido requerido en una falta penal”, dijo.

Al exhibirse el el video que grabó la víctima y ante la consulta del fiscal, el alcalde reconoció que no solicitó el consentimiento de la víctima para acercarse.

Se estima que las audiencias terminarán el viernes, día en que se espera obtener un veredicto del tribunal.

El Ministerio Público solicitó 40 días de prisión para el imputado y una multa de 5 UTM.