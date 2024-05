Ministra Carolina Tohá: “En Chile estamos actuando muy macizamente contra el delito”

En una entrevista matinal este jueves con radio Contacto de Chillán que fue emitida por otras emisoras de la zona, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó temas de seguridad enfocados en la Región de Ñuble.

Consultada si la capital regional, Chillán, puede llegar a presentar los mimos niveles de delincuencia que se presentan en ciudades más grandes, la secretaria de Estado afirmó que en el gobierno del Presidente Gabriel Boric se está trabajando para que ello no ocurra.

“Tenemos que tener la seguridad de que en Chile estamos actuando muy macizamente contra el delito. Estamos desarrollando capacidades que antes no teníamos. Y si somos serios y persistentes en eso, no tiene por qué Chile transformarse en esos países en que el crimen organizado ‘la lleva’. Tenemos un problema, este problema avanzó por largo tiempo, efectivamente no lo podemos minimizar. Si no reaccionamos, ciertamente se puede transformar en un punto de no retorno, pero nosotros no estamos en esa situación hoy día”, afirmó.

La ministra hizo hincapié en que “la delincuencia no se termina en un acto mágico” y se debe actuar de forma adecuada y consistente.

“Hay que trabajar, hay que estar ahí todos los días, hay que incrementar los recursos año a año, hay que fortalecer las instituciones. Pero eso en Chile se está haciendo. De aquí al final del mandato del Presidente Boric, vamos a tener un Ministerio de Seguridad, vamos a tener un sistema de inteligencia del Estado, vamos a tener una Defensoría de las Víctimas. Ya tenemos una Agencia de Ciberseguridad. Entonces este tipo de trabajo que le da capacidades superiores al Estado va a dar resultados. Y en Ñuble, que es una región donde este fenómeno ha ido mucho más atrás, donde no ha tenido la penetración que en otros lugares, estamos en mejor condición todavía para dar esa batalla. Entonces no podemos relajarnos”, sostuvo.

Tohá también abordó el tema de la victimización y dijo que las autoridades deben “tratar de interpretar los temores de las personas”.

“Tratar de entender por qué los tienen y no decirles que no tienen que tenerlos porque uno no quita el miedo diciéndole a la gente no se asuste. El miedo es porque ha habido un cambio en el perfil de los delitos que a todos nos ha choqueado. Vemos en las noticias delitos que antes veíamos en las películas. Entonces eso ciertamente genera temor y aunque en algunos barrios o en algunas regiones no sean frecuentes esos delitos, el hecho de saber que están en el país produce una preocupación. Ahora, lo que no podemos hacer, sentir el temor es natural, es respetable y hay que acogerlo y tomarlo en cuenta. Lo que no podemos hacer es que el temor nos gobierne”, advirtió.

“Yo creo que tenemos que encontrar una manera de hacer del tema de las víctimas de la delincuencia y tener temor a algo que acojamos con respeto y lo escuchemos, pero que no dejemos que eso termine tomando nuestras decisiones”, dijo.