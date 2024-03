Ministra Vallejo afirma que investigación por origen de los incendios en Valparaíso “ha avanzado de manera acelerada”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la investigación respecto al origen de los siniestros que arrasaron con más de 4.500 viviendas y dejaron 134 personas fallecidas en la Región de Valparaíso los primeros días de febrero.

“Hay demasiados indicios (...) que dan a entender que es muy probable que hubo intencionalidad. Pero, los únicos que pueden ser tajantes y cerrar esto es el Ministerio Público y los tribunales”, comentó la secretaria de Estado en entrevista con el matinal de TVN.

En su momento la tesis de intencionalidad fue planteada por el propio Presidente Gabriel Boric. “A los miserables que estén causando este dolor, este daño, los vamos a atrapar. Los vamos a atrapar, porque esto ya no es solo incendio, esto es homicidio”, señaló el Mandatario.

El Ministerio Público identificó que los siniestros partieron con cuatro focos simultáneos en el sector de Las Tablas, en el lago Peñuelas. La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones, trabajó en ese lugar, detectando la presencia de acelerantes y los peritajes arrojaron que el fuego se inició y propagó rápidamente a los sectores aledaños porque en la zona se arrojó bencina y parafina.

“Nosotros lo que sabemos es que esto está avanzando, está avanzando bien y esperamos, obviamente, que cuanto antes tengamos finalmente el resultado de esta investigación y que si hubo personas con intención de generar incendios y comprobados, esas personas tienen que estar en la cárcel”, enfatizó la ministra de enlace con las comunas afectadas por la catástrofe.

“Lo que nosotros sabemos como gobierno es que esto está avanzando y ha avanzado de manera acelerada porque hay un interés especial de la justicia de que esto se aclare cuanto antes, por la magnitud de los efectos del incendio y del daño, no solamente en bosque, en flora y fauna, sino que sobre todo por la vida de las personas”, agregó.

Vallejo abordó la posibilidad de una acción concertada para provocar esta tragedia y planteó que si se configura un delito de asociación ilícita eso lo tiene que comprobar la justicia.

“En este caso no es una investigación con carácter reservado, pero entendemos que la investigación la lleva la fiscalía, el Ministerio Público y ellos son los que tienen que determinar si hubo asociación ilícita o no y si hubo intencionalidad, aunque no haya habido asociación ilícita, en el origen de estos incendios. Entonces, nosotros creemos que la tesis o la hipótesis más probable es esa, pero no somos los que determinamos aquello. Eso es la justicia, el Ministerio Público. E insisto, las penas respecto al delito de incendio con resultado de muerte son las más altas que tiene nuestra legislación”, recalcó.