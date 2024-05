Ministro Cordero asegura que implementación de inhibidores de señal telefónica en penales ha sido exitosa

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero se refirió al funcionamiento de los inhibidores de señal telefónica en recintos penales del centro de Santiago.

“La implementación ha sido exitosa. Además de eso, tiene una cobertura de control perimetral que ha sido también exitosa en esa zona”, aseguró, según reportó Radio Biobío.

Asimismo, hizo mención al oficio a la Contraloría de parte de un grupo de legisladores de la UDI -Juan Manuel Fuenzalida, Juan Antonio Coloma, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez y Henry Leal- que acusa que los inhibidores funcionan por un tiempo acotado.

“Lo que el Ejecutivo no va a hacer es entrar en una disputa pública para que en una denuncia -que no tiene fuente- se entregue información de seguridad sensible para el establecimiento penal”, aseguró.

Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá también ha abordado las acusaciones sobre el funcionamiento de los inhibidores. “Los parlamentarios tienen todo el derecho de ir a la Contraloría a plantear sus dudas. Pero uno esperaría, de vez en cuando, que se busque respaldar y buscar colaborar con sacar adelante acciones tan relevantes”, dijo Tohá ayer en un diálogo con la prensa durante su visita a la Región de Aysén.