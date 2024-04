Monsalve dice que lo “prudente” es que Ministerio Público explique razones para evitar viaje de Daniel Jadue a Venezuela

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró la mañana de este jueves no tener mayores antecedentes respecto al fallido viaje del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a Venezuela, a propósito de una solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por su formalización programada para fines de mayo.

“Creo que esta es una materia, a partir de lo que ha publicado el alcalde Jadue, que tiene que explicar la fiscalía, el Ministerio Público. Hay una causa, hay una investigación, entiendo que el alcalde Jadue tenía pasaje para salir del país. La razón y los procedimientos que la fiscalía utilizó para evitar ese viaje, tiene que explicarlo la fiscalía”, expuso Monsalve, al ser consultado por la prensa respecto al tema, tras la apertura de la I Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado del Consenso de Brasilia, la mañana de este jueves, en el Ministerio de Relaciones Exteriores,

El propio alcalde Jadue se refirió al hecho en su cuenta oficial en X.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme”, escribió.

Según la información dada a conocer por La Tercera, el jefe comunal llegó la noche del miércoles hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, para abordar un vuelo de la aerolínea Copa rumbo a Caracas, que tenía programado una escala en Panamá. En la terminal aérea, la Policía de Investigaciones alertó del viaje a la fiscal Giovanna Herrera, que se comunicó con el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda para informar que si se concretaba el viaje, despacharía una orden de detención en contra del alcalde, ante sospechas de que podría solicitar asilo al gobierno de Nicolás Maduro, que le había extendido la invitación.

“Quiero ser muy preciso, uno no maneja los antecedentes de las decisiones que tomó la fiscalía, no sabemos con certeza si hubo una orden de detención emanada de la fiscalía y autorizada por un juez de garantía, por eso creo que lo prudente en esta materia es que sea el fiscal a cargo de la causa el que dé las explicaciones”, recalcó Monsalve.

Jadue anunció acciones judiciales por la medida.

“En este caso, es el fiscal a cargo el que tiene que dar las explicaciones si es que tomó medidas, por qué tomó esas medidas y cuáles fueron”, insistió la autoridad de gobierno.

El miércoles 29 de mayo a partir de las 9.00 horas, en el Centro de Justicia, Jadue será formalizado ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).