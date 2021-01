Muertes en accidentes muestran baja histórica, pero suben ciclistas fallecidos

En 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, en el país se registró una menor cantidad de accidentes de tránsito, según el balance de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), en base a estadísticas de Carabineros.

El año pasado hubo 63 mil accidentes de tránsito, mientras que en 2019 fueron 89 mil. En total, fallecieron 1.479 personas en 2020. Se trata de la menor cantidad de decesos desde 1972, cuando comenzó el registro oficial. Por ejemplo, en la última década, el año en que hubo más fallecimientos fue en 2016, cuando hubo 1.675 casos.

Sin embargo, el año pasado, los ciclistas y motociclistas muertos en estos eventos llegaron a 314 personas, un alza respecto a años anteriores.

La secretaria ejecutiva de la Conaset, Joahnna Vollrath, señaló que el año pasado se produjo una baja de los siniestros viales, de los fallecidos y lesionados: “La idea es que esa cifra se siga reduciendo en el tiempo por el daño que causan a las familias y al país”. Planteó que la principal causa de los siniestros corresponde “al exceso de velocidad, y aunque el límite se redujo a 50 km/h hace dos años, hay conductores que aún no la respetan”. Añadió que Carabineros se comprometió a continuar los controles en las calles para respetar el máximo de velocidad, fiscalizaciones que subirán un 20% en 2021. Sobre los ciclistas, la secretaria ejecutiva dijo que el aumento de la cantidad de personas en este modo llevó a que estén más expuestos (hay un millón de viajes diarios). Por ello, detalló, se han tomado medidas como la construcción de ciclovías “temporales” destinadas a ellos.

Respecto a los motociclistas, Vollrath agregó que en los últimos años aumentó el parque de motocicletas (en especial para delivery), por lo que se están tomando acciones para dar seguridad. Por ejemplo, se implementó un examen más exigente a la hora de obtener licencia. A esto se suma que se les pide un casco certificado para circular.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, explicó que la meta “siempre será tener cero fallecidos en el tránsito. El año pasado cada día fallecieron en promedio cuatro personas víctimas de un siniestro vial, cifra que nos pone en alerta”. Por eso, Hutt dijo que diseñaron la Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito 2021-2030. Añadió que ese plan contempla “152 medidas de acción a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, con un foco especial en los temas prioritarios, que son los niños, jóvenes, adultos mayores y usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas”. En concreto, la meta es reducir en un 30% los decesos en el tránsito al 2030.

Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, sostuvo que “el poco control de la velocidad lleva a la alta tasa de accidentabilidad”. Indicó que es “urgente” la aprobación de la ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, lo que permitirá implementar una red de medición de velocidad y se cursarán infracciones a quienes no cumplan. Figueroa agregó que no se ha implementado de manera adecuada la Ley de Convivencia Vial, que entró en vigor en 2018. “La instalación de demarcaciones de zonas 30, o áreas de tráfico calmado, es voluntario en las comunas”, dijo. “Los conductores de vehículos y de buses tiran los autos encima, sin respeto a la zona preferencial (motobox)”, afirmó Clara Espinoza, vocera de la Asociación de Motoristas de Chile. Señaló que también incide que “las personas tienen la percepción de que hay penas muy bajas por atropellar a alguien. Las investigaciones no llegan a nada”.

Ariel López, investigador del Núcleo de Movilidades y Territorios, planteó que los datos muestran que hay una reducción de siniestros, pero que “sería un error sacar cuentas alegres con estos números sin tomar en cuenta las reducciones de viajes que hubo debido a la pandemia del Covid-19”.