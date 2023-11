“No creo que sea correcto afirmar que soy un vocero”: Cordero defiende a Vallejo y explica su rol en primera línea mediática

En entrevista matinal con Tele 13 Radio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la polémica por el trabajo de su par de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en las vocerías de la administración de Gabriel Boric.

El lunes, Vallejo se refirió a las críticas de parlamentarios oficialistas a su rol de vocera de La Moneda, particularmente por los dichos de Ricardo Lagos Weber, que cuestionó que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, militante del PPD al igual que el senador, recibe toda la atención “mediática”.

“Siempre hay agendas que por las prioridades ciudadanas tienen mayor impacto político comunicacional o más proyectos de ley que tramitar, pero eso no obsta que todos los ministros -tengan o no cobertura mediática-, aunque sean el centro de la atención de un parlamentario u otro, están trabajando para sacar adelante la agenda de gobierno”, sentenció Vallejo, defendiendo su labor en la Segegob.

También se han planteado críticas a las intervenciones que hace el ministro Cordero ante las crisis que el Ejecutivo ha debido enfrentar. En esa línea, se le consultó al titular de Justicia por la distracción y desgaste que implicaría para su trabajo en la cartera asumir ese rol en primera línea mediática en auxilio de otras secretarías de Estado.

“Entiendo esa crítica, pero yo primero como ministro de Justicia no tengo distracción. Le dedico el 100% de mi día a mis actividades como ministro de Justicia y hay una agenda en Justicia y en derechos humanos que es bien relevante. Lo que pasa es que han existido algunos conflictos públicos que suponen un cierto debate jurídico y yo he salido a explicar la complejidad o tratar de que se pueda entender que también hay algunos asuntos públicos que requieren o tienen una complejidad un poco más profunda, que involucran instituciones, que involucran reglas y que parte del debate informado supone tener esos antecedentes en discusión. Entonces, no creo que sea correcto afirmar que soy un vocero”, sostuvo Cordero.

“Será porque a veces salgo a explicar algunas cosas que me parece que son obvias”, comentó el jurista, a propósito del rótulo de “abogado del gobierno” con el que se le tilda.

“La ministra Vallejo cumple íntegramente su labor. La vocería de gobierno siempre es una vocería compleja, porque son muchos temas al mismo tiempo y los ministros sectoriales lo que hacemos es explicar en profundidad los temas que están vinculados a nuestro sector”, argumentó, en defensa de su compañera en el gabinete.