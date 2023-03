“No es el momento”: viuda de carabinero Alex Salazar dice que no recibiría al Presidente

Marly Victoriano, la viuda del cabo primero de Carabineros Alex Salazar, realizó una serie de cuestionamientos al gobierno del Presidente Gabriel Boric, tras confirmarse el deceso de su esposo en el Hospital de Concepción este martes.

“El Presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir o dar la cara”, expresó Victoriano con molestia.

Su marido fue arrollado por un sujeto de nacionalidad venezolana que embistió con su vehículo a tres funcionarios policiales para eludir un control el domingo. Jhoyner Enrique Bonilla Brito fue formalizado por homicidio simple, maltrato de obra a carabineros y conducción en estado de ebriedad y quedó en prisión preventiva.

“Si no le brindamos seguridad a nuestros carabineros para trabajar, qué seguridad nos van a brindar ellos a nosotros. Ellos están trabajando con las manos atadas”, afirmó la viuda.

El cabo primero Salazar tenía dos hijas de 12 y 7 años. Prestó servicio durante 15 años en la policía uniformada. Era alumno de la Escuela de Suboficiales de Concepción y al momento del atropello que le costó la vida estaba haciendo su práctica profesional en la Primera Comisaría de la ciudad penquista.

“Mi marido salió a trabajar feliz. Él amaba lo que hacía. Él amaba su trabajo, tenía vocación de servicio y siempre quiso ayudar a los demás”, recalcó la viuda.

“Que vengan en un control rutinario y le hagan esto. Nos destruyeron a nosotros y destruyeron a mis hijas. Y da rabia, de verdad que da rabia porque yo sé que esto hoy día es noticia y mañana se olvida”, expresó la mujer.

Según la viuda del cabo primero, los colegas de su marido “la mayoría tienen miedo de salir a trabajar porque no saben cómo van a tomar las autoridades si ellos tienen que actuar ante algún delito”.

A su juicio, los efectivos de orden seguridad “están desamparados”.

“Carabineros no tiene herramientas para defenderse y no hablemos de temas físicos o de armamento, nada de eso, sino que las leyes no los resguardan y no tienen el respaldo del gobierno”, sostuvo.

La insistencia por dotar de mejores “herramientas” a la institución policial es un planteamiento similar al que expresó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras reunirse con ella el lunes.

Por otro lado, a modo de mensaje al Mandatario, Marly Victoriano llamó a “que se ponga los pantalones y ‘haga la pega’ como tiene que hacerla”.

“Yo no confío este gobierno y lo dije, se lo dije al general director. Los mismos políticos que hoy día nos gobiernan son los mismos que hace años atrás avalaban la violencia, conseguirlo todo a través de la violencia. Yo no confío en el gobierno, yo sé que va a quedar allí porque el Presidente no ha tenido los pantalones de venir a dar la cara acá y presentarse y por último ofrecer las condolencias, sino que envía mensajes”, dijo, asegurando que en caso de que asistiera para la despedida de su esposo “no lo recibiría”.

“No lo recibiría porque no es el momento. El momento era cuando él estaba acá, no ahora que no hay nada que hacer. A mí no me sirve que él venga y me dé sus condolencias porque eso me va devolver a mi esposo, no va a devolver el padre a mis hijas. Si él quería actuar tenía que haberlo hecho en el momento en que mi marido llegó acá. Estuvo dos días agonizando. Tuvo dos días el Presidente para dar la cara y no lo hizo”, sentenció la viuda del carabinero asesinado.

El cuerpo del fallecido uniformado será entregado a su familia el miércoles. Su voluntad era ser donante de órganos y los equipos del recinto hospitalario estuvieron realizando esos procedimientos tras constatarse su deceso.