“No se olviden de la gente”: Alejandro Sanz visita olla común para damnificados por incendios en Valparaíso

La tarde de este sábado, el cantante español Alejandro Sanz visitó una olla común en la Iglesia Mormona de Villa Independencia, que se realiza diariamente para los damnificados por los incendios en la Región de Valparaíso.

En su paso por el Festival Internacional de la Canción, Sanz llamó a “utilizar el Festival de Viña para que no se olvide lo que ha pasado aquí, para que la gente colabore y nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para ayudarlos a ustedes (a los damnificados)”.

Desde un punto de prensa desde Villa Independencia, también convocó a sus “compañeros artistas, a empresas y a la gente que se una a ellos, para que puedan ayudar en este trabajo que todavía no termina y desgraciadamente va a tardar bastante”.

Al respecto de la labor de los voluntarios en la olla común, manifestó que “no se olviden de la gente que sigue aquí trabajando todos los días. He estado escuchando un poco las historias, más que dar de comer, que lo que hacen también es dar calor a mucha gente que lo necesita, que ha perdido la esperanza, que no tiene forma de enfrentarse al día a día”.

Antes de su llegada a Chile, a través de su cuenta de X, Sanz expresó que sus “pensamientos estás en Valparaíso, con mis hermanos chilenos, con las familias afectadas y con el corazón de todo un país solidario y bello… Mucha fuerza y todo el amor del mundo. Deseando llegar para abrazaros”.