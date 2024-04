“No somos policías y “son elementos indispensables”: las reacciones a la negativa del gobierno ante el uso de armas para guardias municipales

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en entrevista con La Tercera, abordó el incidente en Lo Valledor que dejó a dos personas heridas, luego de que una mujer le arrebatara el arma de servicio a un guardia privado del mercado mayorista.

Ante esta situación, la autoridad comentó que “el vigilante reaccionó a una persona que le robó un arma. Y con las herramientas de la nueva ley, justamente uno de los nudos críticos que tenemos en el país es que estamos al debe en la especialización de guardias de seguridad y de vigilantes privados”.

Por esto mismo, aseguró que para evitar estos casos, la nueva norma “no solo permite avanzar en la especialización, sino que también en la formación. Se estableció que serán ciclos de cada cuatro años en los que no solamente el personal de seguridad privada va a ser fiscalizado, sino que también se va a requerir actualizar las certificaciones”.

Alcaldes y guardias municipales armados

Tras diversos hechos de violencia, como el que ocurrió en Lo Valledor, en entrevista con La Tercera fue consultado por el planteamiento de armar a los guardias municipales, ante esto, la autoridad recalcó que “hemos sido muy claros en algo: los municipios con sus tareas y las policías con las suyas. Y en esa clarificación hemos sido incluso más claros y enfáticos en que el gobierno no va a armar a los municipios”.

Sobre estas declaraciones, Carolina Leitao (DC), alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, expresó que “comparto lo que señala el subsecretario Vergara en torno a fortalecer el rol preventivo de los municipios, en vez de pensar en entregarle atribuciones que no tienen y que además no hay cómo asegurar. Hoy día la institucionalidad municipal no permite ni siquiera pensar en una situación en donde pudiesen los inspectores municipales estar armados”.

Y agregó que “nosotros no somos policías ni queremos serlo, por lo tanto, tenemos que fortalecer el rol de acompañamiento con la comunidad”.

Sobre esa misma línea, explicó que “en la medida que los guardias municipales pasan a tener un carácter policial, los exponemos a que sean asesinados, porque un delincuente que se enfrenta a un persona armada va a disparar”.

Asimismo, el jefe comunal independiente de Pedo Aguirre Cerda, Luis Astudillo, comentó a La Tercera que “armar a los guardias municipales es algo muy difícil y tomaría mucho tiempo, nosotros como municipio ni siquiera podemos tener dotaciones de guardias similiares en cada comuna, porque los presupuestos son muy diferentes”.

“Concuerdo con el Ejecutivo, no es un buen camino. Hay otras alternativas que deberían explorarse mucho antes”, zanjó.

Por su parte, la vocera del Movimiento Delincuencia Cero, Macarena García-Huidobro, lamentó que “el subsecretario y el gobierno se cierre a esta posibilidad de manera tan tajante. Los datos y la ola delictual que enfrentamos son elocuentes”.

Y añadió: “Facultar el porte y uso de armas letales y no letales para funcionarios municipales capacitados se hace completamente necesario. Armas de fuego, electroshock, gas pimienta, entre otros, son elementos indispensables para policías locales de otros países del mundo en el combate del delito”.