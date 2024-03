Nuevo director de la PDI ofrece disculpas por caso Sergio Muñoz: “No aceptaremos estas conductas”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario Manuel Monsalve, recibieron esta mañana en el Palacio de La Moneda al nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, quien fue designado por el Presidente Gabriel Boric en reemplazo del renunciado Sergio Muñoz, que el martes quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de violación de secreto. El nuevo mandamás de la PDI aprovechó la ocasión para ofrecer disculpas a la ciudadanía.

“En primer lugar quiero agradecer a su excelencia el Presidente de la República por el honor que me ha conferido al nombrarme director general de la PDI”, partió afirmando Cerna.

También señaló que recibe la designación “con mucha humildad, pero con total compromiso, para seguir trabajando con los más de 12 mil mujeres y hombres que conforman la PDI, para colocar todas nuestras competencias y capacidades en pro de atacar de frente y sin descanso la criminalidad que tanto daño le está haciendo a todos nuestros ciudadanos”.

En esta línea, el nuevo director hizo un llamado a “aunar esfuerzos con todas las instituciones que integran la persecución penal” y que “ninguna institución se puede restar”, añadiendo que desde la PDI se unirán “a este eslabón virtuoso para poder dar la tranquilidad que todos los chilenos esperan”.

Nuevo director de la PDI pide disculpas por Sergio Muñoz

“Aprovecho la ocasión para instar a todos los detectives que integran la PDI que sigamos trabajando con mayor dedicación y esmero para demostrar que la institución está por sobre las personas, nuestros ideales para luchar por el bien sin dudar ni temer está cada día más fuertes”, afirmó.

Por otro lado, Cerna ocupó la instancia para pedir disculpas a “la ciudadanía, los detectives y las autoridades que nos acompañan por la situación que estamos viviendo y lo que hemos representado como institución”, haciendo referencia al momento actual que atraviesan tras la prisión preventiva del exdirector Sergio Muñoz.

Sobre esto, sostuvo que se tratan de “conductas individuales que no tienen cabida en la institución” puntualizando que desde la PDI “no las hemos aceptado y no las aceptaremos”.

“Aquí estamos para trabajar y para seguir demostrando que debemos luchar por un Chile más seguro, donde todas y todos tienen cabida”, finalizó.