Paula Daza critica campaña de vacunación del gobierno: “Me parece que se actuó tarde sabiendo que el virus venía en incremento”

Esta jornada, la exsubsecretaria de Salud Pública y actual directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación (CIPS) de la UDD, Paula Daza, se refirió a la actual situación sanitaria que afecta al país con respecto a los virus respiratorios y la vacunación, la cual ha sido criticada por aún no alcanzar la meta del 85% de cobertura y ante el fallecimiento de cinco personas por influenza en donde cuatro de ellos no estaban vacunados.

Al respecto, Daza indicó que la situación sanitaria hoy día con respecto a los virus respiratorios y particularmente la influenza “es bastante crítica”.

“Todavía no empieza el invierno con el frío y nos quedan meses bastante duros donde probablemente la situación viral va a seguir aumentando y la necesidad de camas críticas y hospitalizaciones y servicios de urgencia y atención primaria va a seguir aumentando”, expresó en entrevista con CNN Chile. “Por lo tanto, es fundamental y es esencial conocer cuáles van a ser las medidas para fortalecer sobre todo las camas críticas, las hospitalizaciones y los servicios de urgencia para poder responder al necesario”.

En este sentido, sostuvo, la vacunación “tiene que seguir de una manera mucho mayor agresividad de lo que está haciendo hoy día”, especialmente para los adultos mayores de 60 años, grupo objetivo que aún no alcanza el 55% de cobertura, advirtió, y son “las personas que más usan las camas UCI y probablemente tienen más riesgo de fallecer”.

El virus de la Influenza, indicó “empezó a aumentar en forma sostenida los primeros días de abril. Y es ahí donde vimos, -y nosotros lo alertamos-, que debería haberse fortalecido en forma muy rigurosa, agresiva, con medidas, con acciones, la campaña de comunicación de riesgo y también las medidas para que las personas se fueran a vacuna”.

Vacunación. Marcelo Hernandez/Aton Chile

“A mí personalmente me parece que la campaña de vacunación partió tardíamente, y vemos que las personas reaccionaron frente a lo que ocurrió especialmente hace unos días atrás con los fallecimientos en la Región de Ñuble, desgraciadamente personas que no habían sido vacunadas, la mayoría de ellas”, indicó. ”Por lo tanto, creo que con respecto a la campaña de vacunación, me parece que se actuó tarde sabiendo que el virus venía en incremento en forma sostenida”.

Daza: “Nunca hay que tomar medidas desde el punto de vista político cuando estamos en una emergencia sanitaria”

En cuanto a las críticas que ha recibido la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, por la campaña de vacunación-con diputados de la bancada de la UDI que han exigido su renuncia tras los fallecimientos en Ñuble-, Daza sostuvo a que a su parecer “nunca hay que tomar medidas desde el punto de vista político cuando estamos en una emergencia sanitaria”.

“Ocurrió que cambiaron a la jefa del Plan Nacional de Inmunizaciones, a mi parecer, tardíamente, en medio de la campaña de vacunación, asumiendo una persona nueva. Creo que probablemente se debería haber tomado antes de partir la campaña de vacunación o después de la campaña de vacunación. Me parece que hoy día este análisis político hay que hacerlo ex post, una vez terminada esta situación, hoy día las autoridades tienen que poner todo el énfasis de su trabajo en la situación sanitaria crítica, pero no solamente la subsecretaria de Salud, el Ministerio en su conjunto”, expresó.

En esta línea, hoy la red asistencial “se ve tremendamente estresada y se va a ver más estresada aún los próximos meses debido al aumento que vamos a seguir teniendo”. Esto, explicó, ya que las personas que hoy día se están contagiando, muchas de ellas probablemente van a requerir una cama crítica en unos 10, 12, incluso 14 días más.

“Y por lo tanto ese aumento de necesidades de camas críticas la vamos a necesitar para las próximas semanas. Yo espero que ese aumento de camas críticas ocurra, que se esté capacitando al personal, se estén tomando medidas de reconversión de camas, que son esenciales”, añadió.