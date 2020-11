Presentan listas que disputarán presidencia del Colmed

Luego de un año en el que su figura logró gran notoriedad por la pandemia del Covid, Izkia Siches busca un segundo mandato a cargo del Colegio Médico (Colmed), en las elecciones que se llevarán a cabo entre el 10 y el 13 de diciembre.

La lista de Siches muestra como logros sumar 4.000 nuevos médicos colegiados, más participación y transparencia, además, de una serie de propuestas con gran aceptación en el mundo académico y político durante la crisis sanitaria, entre otras.

“Como comunidad médica hemos logrado corregir la gestión de la pandemia, liderar el debate por la reforma de la salud y estar listos para los próximos desafíos: continuar mejorando las condiciones laborales de las y los médicos, revertir aquellas iniciativas que las debiliten, e influir con nuestra experiencia y conocimiento fundado en evidencia en los cambios que vive el país”, sostiene Siches.

Al frente tendrá a Renato Acuña: un cirujano pediátrico que trabaja en el sector público y privado y que, además, es hijo de un expresidente de la entidad gremial. En el lanzamiento de su lista ayer en Santiago Centro, Acuña presentó sus propuestas. Entre ellas figura darles facilidades a los médicos extranjeros para colegiarse y, también, cambiar el perfil que Siches ha mantenido. “¿Por qué el Colegio Médico debe volver a ser un gremio y no puede ser una plataforma política, que lamentablemente ha sido utilizada por algunos colegas? Crearemos normas que garanticen que nuestro colegio no se tiña de política. No nos gusta ni nos interesa que nos polaricemos”, dijo Acuña.